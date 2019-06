“In tutto c’è stata bellezza” di Manuel Vilas | un romanzo sull’amore dei figli per i

Milan - Gattuso tra speranze - sogni e ironia : “In caso di Champions potrei fare di tutto…” : Il tecnico rossonero Rino Gattuso si prepara all’ultima gara di campionato contro la Spal, dove il Milan si gioca le ultime speranze Champions. Ecco le sue parole nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Ci manca solo la ciliegina ma comunque vada è stato un campionato importante e i ragazzi si meritano un grande abbraccio e tanto rispetto da parte mia. Dobbiamo fare il nostro dovere e poi vediamo cosa succederà. Se ...

Lecce - DS Meluso a tuttocampo : “In A per restarci. Servono 6-7 innesti - su Pellè…” : E’ uno dei protagonisti più importanti dell’impresa Lecce, che nel giro di due anni ha compiuto il doppio salto dalla C alla A dopo aver provato per anni ad uscire dalle sabbie mobili della terza serie. Merito anche e soprattutto suo e del tecnico Liverani, di cui il Direttore Sportivo Mauro Meluso ne elogia le capacità. Si affida a TuttoSport il dirigente dei giallorossi per parlare a 360° della squadra neo promossa. Ecco le ...

Samuel Heron fuori con Triste : “In questo disco viene fuori tutto quello che sono” : Samuel Heron fuori con Triste: tra feat. importanti e un mix di stili, il rapper promette di mostrarsi senza filtriTatuaggi sfoggiati quasi con arroganza e un look che non lascia dubbi sullo stile musicale, nonostante tutto questo “guerrigliero della musica” classe ’91 proveniente da La Spezia, in arte Samuel Heron, tende a sottolineare, in occasione del lancio del suo progetto discografico Triste, disponibile su tutte le ...

Roma - Pallotta attacca radio locali : “Inventano stronzate tutto il giorno - ne creo una mia” : Ha ormai abituato a far parlare di sé il patron della Roma James Pallotta. Il numero uno giallorosso se la prende questa volta con le radio Romane. “Produciamo 7 ore di contenuti originali, più di qualsiasi altro club. Abbiamo una nostra tv con 6 milioni di abbonati e abbiamo comprato una licenza radio terrestre: ci sono nove radio locali a Roma che parlano solo di calcio e inventano stronzate tutto il giorno, per cui mi sono stufato ...

Atletica - Libania Grenot diventerà mamma e si ritira : “In pista ho ottenuto tutto quello che volevo - vorrei ricambiare in futuro” : La carriera di Libania Grenot finisce qui. La Panterita, a 35 anni, annuncia il ritiro dalle pagine della Gazzetta dello Sport, di fronte alla penna di Andrea Buongiovanni, poiché è arrivata la notizia per lei più bella di tutte: sarà madre, cosa che ha scoperto non più tardi di poche settimane fa. In merito, Grenot afferma: “Sono strafelice, è un sogno che si realizza, una benedizione del cielo, di Dio. Vale più di qualsiasi ...

25 aprile - ministro Trenta : “Inquietano i richiami a regimi nefandi - non è tutto risolto”. Zingaretti : “Ipocrisia M5s” : “Ci inquietano i richiami, troppo frequenti, ai simboli di regimi nefandi, o la fascinazione per i moderni autoritarismi. Non è tutto risolto”. Così il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha parlato in vista delle celebrazioni del 25 aprile, dopo le polemiche che si sono susseguite nei giorni scorsi, con il governo che si è spaccato anche su questo punto dopo che Matteo Salvini ha annunciato l’assenza dei membri del ...

Genoa-Torino - Mazzarri in conferenza : “Inutile fare calcoli - può succedere di tutto” : “Sei partite sono tante e davvero può succedere tutto. Inutile fare calcoli e speriamo solo di fare una grande partita”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Torino Walter Mazzarri in vista della partita valida per l’Europa contro il Genoa. “E’ una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Bisognerà giocare una grande partita perché loro hanno dimostrato che soprattutto in casa, possono fare male a ...

Wrestling – Rob Van Dam non si nasconde : “In ECW lottavo strafatto tutto il tempo” : Rob Van Dam svela un clamoroso retroscena sul suo passato nella ECW: RVD ha ammesso di aver lottato strafatto in quasi tutti i suoi match La ECW è stata, in passato, una delle federazioni più estreme della storia del Wrestling. I performer della Extreme Championship Wrestling utilizzavano spesso oggetti contundenti, tavoli e manovre spericolate ben prima che queste diventassero ‘di moda’ anche nei match delle altre federazioni. ...