AMD svela i processori next-gen Ryzen 3000 e la scheda grafica RX 5700 - articolo

(Di lunedì 3 giugno 2019) AMD ha annunciato nuovi, schede grafiche e schede madri al Computex 2019, una delle più grandi fiere tecnologiche annuali dedicate all'hardware. Il CEO del Team Red, Lisa Su, hato la GPU RXNavi, cinque CPUed il primo chip X570 per schede madri.La-generation di schede grafiche basate sull'architettura Navi della compagnia sono state oggetto di numerosi rumor per mesi, ed al Computex arrivano finalmente i primi dettagli concreti. La primasarà chiamata Radeon RXche, secondo AMD, dovrebbe avere prestazioni simili a quelle della Nvidia Geforce RTX 2070. Il team ha eseguito una dimostrazione per dare valore a queste dichiarazioni, mostrando Strange Brigade, titolo che supporta Vulkan, librerie con cui in genere le Radeon surclassano le GeForce, e la RXaveva un vantaggio del 10 percento rispetto alla RTX 2070. Oltre a virare verso il ...

