Pulizia della spiaggia antistante le grotte di Sant'Erasmo a FormiaEcco cosa ha detto! Luca Onestini contro il Grande FratelloUna marea di caz…te a tutti! La furiosa lite in tv tra Guendalina ...Giorgio Alfieri dopo la separazione con Martina Luciani era pieno di ...Carmen Russo ho pensato di lasciare Enzo Paolo TurchiSono felice di tornare alle mie origini... Christina Aguilera ...Ma quanto hanno guadagnato? Pamela Prati, Eliana Michelazzo e il ...Indigo Lock presenta i nuovi lucchetti digitaliComputex 2019 : tutti gli annunci di NVIDIAIl lato perfetto della Bonas! Laura Cremaschi mostra le curve da urlo

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 02-06-2019 ore 07 | 30 NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 02-06-2019 ore 07:30 (Di domenica 2 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma DOMENICA 2 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE IN UNA DOMENICA CARATTERIZZATA DALLE CERIMONIE CELEBRATIVE PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. A PARTIRE DALLE 8:30 CI SARÀ IL PASSAGGIO DEL CORTEO PRESIDENZIALE DA LARGO MAGNANAPOLI FINO A PIAZZA VENEZIA PASSANDO PER VIA IV NOVEMBRE, MENTRE ALLE 9:15 L’ ALZABANDIERA SOLENNE PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA, CON LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO ALLA TOMBA DEL MILITE IGNOTO, DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. INFINE, DALLE 10:00 ALLE 11:00, LA CONSUETA SFILATA IN PARATA DELLE TRUPPE IN VIA DEI FORI IMPERIALI, CON GLI ONORI FINALI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. GIÀ CHIUSA AL TRANSITO LA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA CRISTOFORO ...
romadailynews

twitter_Carabinieri_ : I #Carabinieri di Reggio Calabria, nella provincia reggina, Roma, Latina e a Eisenach (D),con il contributo del Bun… - MediasetTgcom24 : Roma, protesta terremotati sul Gra: carovana rallenta il traffico #raccordiamoci - VAIstradeanas : 07:31 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 19:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL URBE DIREZIONE TANGENZIALE EST E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA E DAL RACCORDO A VIA DI GROTTA ROSSA VERSO ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA ARDEATINA E LA RomaNINA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL URBE DIREZIONE CENTRO E SULLA ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 17:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER Traffico INTENSO SI RALLENTA SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO A Roma NORD, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELLURBE DIREZIONE ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 15:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DI VIA SERGIO I SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA L’USCITA TIBURTINA-PORTONACCIO E L’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO VERSO SAN GIOVANNI IN CORSO, AL QUIRINALE, LE CELEBRAZIONI PER IL  73 ESIMO ANNIVERSARIO ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 15:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DI VIA SERGIO I SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA L’USCITA TIBURTINA-PORTONACCIO E L’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO VERSO SAN GIOVANNI IN CORSO, AL QUIRINALE, LE CELEBRAZIONI PER IL  73 ESIMO ANNIVERSARIO ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 15:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DI VIA SERGIO I SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA L’USCITA TIBURTINA-PORTONACCIO E L’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO VERSO SAN GIOVANNI IN CORSO, AL QUIRINALE, LE CELEBRAZIONI PER IL  73 ESIMO ANNIVERSARIO ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 13:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE ALL’INCROCIO CON VIA DI CASTEL FUSANO E SULLA VIA OSTIENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL PORTO FLUVIALE Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 13:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE ALL’INCROCIO CON VIA DI CASTEL FUSANO E SULLA VIA OSTIENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL PORTO FLUVIALE Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD RALLENTAMENTI, PER INCIDENTE, SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI ISOLA FARNESE; A SEGUIRE Traffico RALLENTATO DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ; RALLENTATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E COLLE SALARIO VERSO IL GRA. A ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD RALLENTAMENTI, PER INCIDENTE, SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI ISOLA FARNESE; A SEGUIRE Traffico RALLENTATO DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ; RALLENTATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E COLLE SALARIO VERSO IL GRA. A ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, ANCHE SE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA ORMAI RISOLTO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, ANCHE SE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA ORMAI RISOLTO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SULLA VIA SALARIA INOLONNAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA. AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SULLA VIA SALARIA INOLONNAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA. AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE ...

  • Traffico Roma del 01-06-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 01-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma-FIUMICINO. AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!