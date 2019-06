Vicenza | 17enne ferisce docente che lo sorprende con uno spinello

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Federico Garau Il ragazzino ha iniziato ad insultare e quindi aggredito l'insegnante dopo che quest'ultimo aveva deciso di segnalare il fatto alla polizia Sorpreso a fumare unonel cortile di una scuola professionale di, aggredisce il professore dopo che quest'ultimo aveva deciso di segnalare l'accaduto. L'episodio si è verificato durante lo scorso giovedì, ed ha visto coinvolti due ragazzini di 16 anni ed un. È stato quest'ultimo a rendersi protagonista delle violenze nei confronti del, un 44enne vicentino. Dopo essersi conto di che cosa stava accadendo, l'uomo, che aveva appena concluso una lezione, ha utilizzato il proprio telefono cellulare per segnalare il fatto alle forze dell'ordine. Ciò ha mandato su tutte le furie il, che ha prima insultato l'insegnante dandogli del "bastardo", come riportato da "Today", per poi passare ...

