Uno sketch fa litigare ancora Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

(Di sabato 1 giugno 2019) Sandra Rondini Ospite dello show comico "Comedy Central News", aè stato chiesto di abbattere con una pistola ad aria compressa una fintain studio. Esperto d'armi, l'ha centrata al primo colpo in mezzo alla fronte. Loha scatenato l'ira su Instagram diOspite del comico Saverio Raimondo nella trasmissione “Comedy Central News”,, pungolato dal conduttore sul casoche il prossimo 15 luglio lo vedrà in aula a rispondere del reato di diffamazione aggravata, ha cercato di mantenere un certo aplomb per non peggiorare ulteriormente la sua già difficile situazione penale. Ma non sembra esserci riuscito. L’acredine che nutre verso la ex collega che è riuscita a farlo rinviare a giudizio non accenna a placarsi, anzi, basta un nulla perché riemerga, anche non intenzionalmente. Se poi è il conduttore stesso a provocare ...

