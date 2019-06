«Sul bus i cani non salgono» | la lite | poi l' autista Atac lo investe

Busta paga e chiusura aziendale - quando incide Sullo stipendio? : Busta paga e chiusura aziendale, quando incide sullo stipendio? Di seguito vediamo di rispondere ad una domanda che tantissimi lavoratori potrebbero lecitamente porsi. Ci riferiamo all’eventualità che l’azienda o datore di lavoro, per uno o più giorni, attui una chiusura aziendale, impedendo, di fatto, l’accesso al lavoro ai suoi dipendenti. In questi casi, c’è o no un riflesso sulla Busta paga e, quindi, la ...

A Catania la campagna CoEhar per smettere di fumare Sull’autobus : Grazie alla collaborazione tra il CoEhar (il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università degli Studi di Catania), LIAF (Lega Italiana Anti Fumo) e AMT (Azienda Metropolitana Trasporti), dal 27 Maggio al 9 Giugno i mezzi pubblici del trasporto pubblico della città etnea ospitano la campagna di comunicazione “Io (sono) Astuto”. Con un gioco di parole in dialetto siciliano, si invitano i fumatori a spegnere la sigaretta e a ...

Ragusa - violenza sessuale Sulla compagna e sua figlia di 12 anni : arrestato. “Sempre ubriaco. Abusi anche davanti ai bambini” : Tornava a casa ubriaco e pretendeva di fare sesso. Se la compagna rifiutava, lui la violentava. E quando restava solo con la figlia di lei, abusava anche della bambina, di 12 anni. Per questo un uomo di 39 anni, di origini nigeriane, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Ragusa, coordinata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola. L’accusa è di violenza sessuale su minore e tentata violenza sessuale ai danni della compagna. La ...

Intervento per lite familiare! Agenti scoprono gli abusi del patrigno Sulla 12enne : La terribile scoperta fatta dagli uomini della polizia di Ragusa quasi per caso durante un Intervento per una lite domestica tra una coppia. La prima a raccontare di essere stata abusata è stata la donna, poi la figlia 12enne ha avvicinato una poliziotta e ha raccontato che il patrigno faceva lo stesso anche con lei. Al chiuso delle mura domestiche per lungo tempo avrebbe picchiato brutalmente la compagna, pretendendo dalla donna anche rapporti ...

Non sapevo nulla Sul corpo! La conduttrice Ellen DeGeneres racconta gli abusi del patrigno : Ellen DeGeneres torna sul suo tragico passato e racconta gli abusi sessuali subiti in giovinezza dal patrigno. Ellen DeGeneres ha deciso di tornare sul suo tragico passato e di parlare degli abusi subiti dal patrigno durante la sua adolescenza. A convincere la celebre conduttrice americana a tornare su quei tristi momenti della sua vita è il pensiero che giovani ragazze di oggi possano cadere nella viscida trappola degli abusi sessuali. ...

Salvini e Bussetti ‘pronti ad affondare il colpo Sulla scuola’ : La questione della regionalizzazione e dell’autonomia differenziata, più che mai, al centro dell’attenzione dopo l’esito delle elezioni europee. Un italiano su 5 ha votato Lega e la posizione del Partito del Carroccio, in seno all’attuale governo, si è notevolmente rafforzata: se l’anno scorso, di questi tempi, si poteva parlare di governo giallo-verde, ora sarebbe opportuno ridefinirlo come governo verde-giallo, ...

Scuola - Bussetti Sul rinnovo di contratto : ‘Aumento stipendi doveroso’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano torinese ‘La Stampa’ in merito ai risultati del confronto in atto tra Governo e sindacati su diverse problematiche riguardanti la Scuola, come la stabilizzazione del precariato e il rinnovo del contratto. Il ministro ha confermato le misure a favore dei docenti con 36 mesi di servizio, al fine di indirizzarli verso la stabilizzazione. ...

Straordinario “Il traditore" - film Sul pentito Buscetta - : Serena Nannelli Bellocchio torna al cinema civile con un film di grande livello, dotato di forza narrativa e documentaria, di corposi risvolti morali e di un intensissimo Favino "Il traditore", il nuovo film di Bellocchio uscito nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, ha ricevuto dodici minuti di meritatissimi applausi al 72° Festival di Cannes.Ripercorre due decenni di storia italiana incentrandoli sulla figura ...

Lega-5S : ultimo duello Sull’abuso d’ufficio. Di Maio : “No ai corrotti” : Stasera a mezzanotte si chiude una delle campagne elettorali più anomale degli ultimi anni. È stata totalmente combattuta tra due alleati di governo, lasciando in cono d’ombra le opposizioni. M5S e Lega sono stati i protagonisti indiscussi di una polemica arrivata anche a livelli di accuse personali. Il più affilato è stato Luigi Di Maio che quasi ...

L'ultimo scontro tra Salvini e Di Maio è Sul reato di abuso d'ufficio : Un nuovo fronte, l'ennesimo, si apre nello scontro all'interno del governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Accade a due giorni dalle elezioni europee e, questa volta, a provocare l'ormai quotidiano botta e risposta tra i due azionisti dell'esecutivo è la legge sull'abuso d'ufficio. Perché Salvini, nella giornata nazionale della legalità, si dice favorevole ad abolire la norma scatenando le ire del Movimento 5 Stelle, che della ...

Troppe chiacchiere Sull’abuso d’ufficio : Il reato di abuso d’ufficio è talmente generico e “interpretabile” da rendere difficile la vita a tanti amministratori, che non sanno mai se il loro mandato elettorale, che per sua natura comporta atti e giudizi non automatici, consente o no questa o quella decisione. E’ un problema reale che andreb

"Salvini vuole salvare Fontana e i leghisti indagati" - M5s frena la Lega Sull'abolizione dell'abuso d'ufficio : A tre giorni dalle Europee, quando le ceneri del decreto Sicurezza sono ancora calde, Matteo Salvini apre l’ennesimo terreno di scontro con Luigi Di Maio. Questa volta lo fa con un’invasione di campo sui temi della giustizia, cari ai 5Stelle che sono anche i titolari del dicastero. Può sembrare la risposta leghista allo stop del Movimento 5 Stelle che è riuscito nei fatti a bloccare il provvedimento ...

Vercelli : professore 50enne indagato per abusi Sulle studentesse : Un insegnante di 50 anni di una scuola superiore di Vercelli è indagato per aver compiuto abusi su alcune giovani studentesse, tutte minorenni. Sull'inchiesta, di cui dà conto La Stampa, vige il più stretto riserbo. Per il momento si sa che il professore in questi giorni non si è recato al lavoro e che nella sua storia c’è una precedente indagine, che risale a 10 anni fa, con le stesse accuse, quando insegnava in Val Sesia. In quell'occasione ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - è scontro Sull'abuso d'ufficio. Il leghista vuole abolirlo - il grillino no : L'ultima divisione nel governo gialloverde è sull'abuso d'ufficio. Matteo Salvini vuole abolirlo, Luigi Di Maio no. "Io voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci. Abbiamo una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri sistemare