Morte Reyes | il ricordo commosso di Henry | “Sono devastato”

calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) “Sono devastato per la triste notizia delladi José Antonio. Un meraviglioso giocatore, un superbo compagno di squadra e un eccezionale essere umano. Auguro ai suoi familiari e ai suoi amici di avere la forza e il coraggio per superare questo momento difficile“. Questo il tweet con cui l’ex giocatore dell’Arsenal, Thierry, commenta ladel suo ex compagno di squadra avvenuta questa mattina. A ricordarlo anche il centrocampista dell’Inter, Borja Valero, e tanti altri colleghi come il Kun Aguero, Kanouté, Alberto Moreno e altri ancora. Messaggi di cordoglio anche dalla Federcalcio spagnola e da tanti club. I’m devastated to hear the sad news about José Antonio. Wonderful player, superb team mate and exceptional human being. I wish his family and friends continued strength and courage to get through this difficult ...

SkySport : Aveva 35 anni #SkySport - GoalItalia : Insieme al Siviglia Insieme al Real Madrid Insieme in Nazionale Sergio Ramos non ci crede: #Reyes non c'è più ?? - sportface2016 : #Monchi sulla morte di #Reyes | 'Che dolore grande' -