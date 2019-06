Lutto a U&D | è morto l' ex pretendente Fabiano | partecipò ai troni di Giorgia e

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Un terribilein queste ore ha colpito la grande famiglia di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivata la terribile notizia della morte prematura di uno degli ex pretendenti della trasmissione pomeridiana Mediaset: stiamo parlando diVitucci, un ragazzo di soli ventinove anni, che, in passato, aveva partecipato in ben due occasioni a Uomini e donne, corteggiando due diverseste. La terribile morte di, ex corteggiatore di Uomini e donnein un terribile incidente stradale che si è verificato la sera scorsa: stando alle prime ricostruzioni dei fatti, l'exdi Uomini e donne si trovava sulla sua motocicletta quando ha cominciato a fare dei sorpassi che gli sono stati fatali. Sembrerebbe, infatti, che, dopo aver sorpassato due macchine con la ...

