De Luca sfida Salvini | “anche io con il crocifisso”

Cast e personaggi de Il Giudice Meschino su Rai1 il 30 maggio - la nuova sfida di Luca Zingaretti dopo Montalbano : Luca Zingaretti si cimenta in una nuova prova televisiva col Cast e personaggi de Il Giudice Meschino. Conosciuto al pubblico italiano ed estero per il ruolo del Commissario Montalbano, l'attore romano si toglie i panni del personaggio letterario creato dalla mente geniale di Andrea Camilleri per indossare quelli del Pubblico Ministero Alberto Lenzi, che vedremo in azione presso la procura di Reggio Calabria. Stasera, giovedì 30 maggio, su ...

Boom Lega - De Luca lancia la sfida in Campania : «Li aspetto in Regione - tra un anno si saranno ammosciati» : «Un candidato leghista alle regionali? Li aspettiamo tutti a braccia aperte, ma in Italia un anno è un'epoca». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De...

Vieni da me - Nunzia De Girolamo sfida Selvaggia Lucarelli : "Le cose me le dica in faccia" : “La De Girolamo ha trovato un modo più efficace di chiedere voti”, aveva scritto Selvaggia Lucarelli a margine di Ballando con le stelle. La De Girolamo, ex parlamentare, a Vieni da me ha avuto l'opportunità di replicare. “Ha ragione quando dice che cerca il consenso: io cerco il consenso, lei il di

Mimmo Lucano - la sfida dell'ex sindaco di Riace a Salvini : si candida nel suo comune : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano ha deciso di candidarsi al Consiglio comunale del paesino calabrese, nonostante sulla sua testa penda ancora il divieto di dimora per l'inchiesta Xenia sull'immigrazione clandestina. Il nome di Lucano comparirà nella lista "Il cielo sopra Riace", nella speranza di

Sanità - il ministro Grillo sfida De Luca : «La Campania resta commissariata e il commissario non è lui» : «La Regione Campania rimane commissariata» e la legge prevede che la figura di commissario e presidente di Regione non possano coincidere. Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia...

Università del Molise - sfida a due per il dopo Palmieri. Luca Brunese ha presentato il programma. Si vota l'8 maggio : Luca Brunese è uno dei due candidati alla guida del mondo accademico molisano quale successore di Gianmaria Palmieri . L'aspirante rettore ha illustrato agli elettori dell'Unimol e ai molisani, ...

Klaus Davi : “Comune consenta ai minori di assistere alla sfida Archi-San Luca” : “Faccio un appello al comune di Reggio Calabria e al suo sindaco: auspico che si consenta almeno ai minorenni di assistere alla partita di calcio tra Archi e San Luca, in programma domenica prossima. Una piccola deroga di buon senso alle interdittive che, seppur sacrosante e motivate, se declinate in modo categorico rischiano di penalizzare chi c’entra poco o nulla con gli indiscutibili e acclarati errori commessi da qualcun ...