Calcio in lutto | é morto José Antonio Reyes | l’ex Sevilla ha perso la vita in un

Le notizie del giorno – Il sostituto di Allegri alla Juve ed il lutto nel mondo del Calcio : Le notizie del giorno – La notizia sembrava nell’aria ed adesso è arrivata anche l’ufficialità, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus, poco prima delle 13 il comunicato da parte del club bianconero. E’ partito il toto-allenatore, ecco le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi che ai microfoni di calcioWeb ha dato interessanti indicazioni anche sul sostituto. Sul sostituto: “ho fatto delle chiamate non direttamente ...

Lutto nel mondo del Calcio : addio a Mario Mazzoni : E’ scomparso oggi a Firenze all’età di 88 anni l’ex calciatore e allenatore Mario Mazzoni. Cresciuto nel settore giovanile viola, Mazzoni ha raccolto le sue maggiori soddisfazioni in campo come mezz’ala, in squadre come Empoli, Siena, Ascoli e soprattutto Bari, dove ha giocato per dieci anni. Poi una breve carriera da tecnico, prima come vice di personaggi quali Pesaola, Pugliese, Liedholm, Radice, Rocco e Mazzone, ...

Calcio in lutto - morto un ex difensore [NOME E DETTAGLI] : lutto nel mondo del Calcio: si è spento Sergio Giovannone, ex difensore e allenatore all’età di 62 anni. In carriera indossò le maglie di Avellino, Salernitana, Cosenza, Taranto e Spal. Con la squadra irpina ha giocato in serie A dal 1979 al 1981, collezionando 39 presenze. Finita la carriera agonistica, aveva allenato alcune squadre dilettantistiche. SEGUI CalcioWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALEL'articolo Calcio in lutto, ...

Lutto nel mondo del Calcio : si spegne Stevie Chalmers : Si è spento un personaggio che ha scritto la storia del Celtic. Si tratta di Steve Chalmers, ex attaccante degli scozzesi. Ad una settimana esatta dalla morte dello storico capitano del Celtic Billy McNeill, se ne va un’altra figura leggendaria. Steve Chalmers, detto Stevie, attaccante che ha militato per tredici stagioni in biancoverde vincendo 6 campionati, 4 Coppe di Scozia, 5 Coppe di Lega ed una Coppa dei Campioni, proprio al ...

Lutto nel mondo del Calcio - muore ex calciatore : aveva fatto parte di Italia ’90 : Lutto nel calcio americano: è morto a Milwaukee, nel Wisconsin, all’età di 54 anni, l’ex difensore Jimmy Banks. Selezionato 37 volte nella nazionale degli Stati Uniti tra il 1986 e il 1991, Banks soffriva di un cancro al pancreas. “La federazione americana è profondamente rattristata dalla morte di Jimmy Banks – si legge in una nota della federazione – In un periodo in cui pochi afroamericani raggiunsero il ...

Le notizie del giorno - Grave lutto nel mondo del Calcio e clamoroso scambio Napoli-Milan : Le notizie del giorno - Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo , a otto anni di distanza dalla partita che sancì l'inizio della fase più buia della gestione Zamparini , finale di Coppa ...

Le notizie del giorno – Grave lutto nel mondo del Calcio e clamoroso scambio Napoli-Milan : Le notizie del giorno – Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo, a otto anni di distanza dalla partita che sancì l’inizio della fase più buia della gestione Zamparini, finale di Coppa Italia persa a Roma contro l’Inter, alle 15 di mercoledì sarà presentato in sala stampa a Boccadifalco da Rino Foschi. . Stellone paga alcune scelte e l’aver snaturato il ruolo di alcuni calciatori. (LEGGI LA NOTIZIA). Il “Mattino” lancia una ...

Calcio italiano in lutto - è morto il "mago" dei vivai : addio a Mino Favini : Sotto la guida del "Mago di Meda", così era soprannominato Favini, il vivaio dell'Atalanta è diventato uno dei più...

Turchia - Calcio in lutto : muore una figura leggendaria : Can Bartu, una figura leggendaria del calcio turco e del Fenerbahce, è morto all’età di 83 anni. Ad annunciarlo, lo stesso club tramite una nota sul suo sito web: “Stiamo vivendo il profondo dolore di questa grande perdita“, si legge. Il club gli ha anche augurato la pietà di Dio e ha fatto le condoglianze alla sua famiglia, ai suoi fan e all’intera comunità sportiva. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google ...