Formula 1 | sudore e fatica in casa Ferrari in vista del Gp del Canada | Vettel e Leclerc

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) I due piloti dellaieri hanno lavorato duramente al simulatore per definire la configurazione da utilizzare nel prossimo Gran Premio delLaha bisogno di svoltare, lo impone la situazione venutasi a creare nella classifica piloti e in quella Costruttori, dove la Mercedes domina incontrastata. Photo4/LaPresse Per arginare questo strapotere delle Frecce d’Argento,non perdono un minuto per provare a migliorare, mettendosi a lavorare al simulatore per definire la configurazione della monoposto indel Gp del. Sfruttando la presentazione della SF90 Stradale avvenuta a Maranello, i due piloti si sono cimentati nel ‘ragno’, provando il pacchetto aerodinamico da medio carico necessario sul circuito di Notre Dame. Grande attenzione è stata posta anche sugli pneumatici, cercando di capire come innescare il warm up delle ...