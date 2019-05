Gazzetta | «Se l’anno prossimo non si vince è difficile che Ancelotti possa continuare a

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) «Non sono venuto qui a pettinar le bambole» disse Carloalla sua conferenza stampa di presentazione a Dimaro e il tecnico emiliano lo ha confermato per tutta la stagione. Sebbene questo sia un anno di transizione, in cui si è giocato con i calciatori che il Napoli aveva, la prossima stagione sarà quella in cui si dovràre,non transige, come riporta ladello Sport. De Laurentiis è riuscito a portare la società ad un livello europeo e ad avere bilanci in attivo, ma adesso ci vuole il salto di qualità e cominciare a portare a casa qualche trofeo. Proprio sul mercato ci sono alcune divergenze tra il presidente e l’allenatore, secondo quanto scrive la, occhio ai giovani di talento come Di Lorenzo, maha puntato calciatori di esperienza come Lozano (nazionale messicano), Trippier (nazionale inglese), De Paul e Almedra (nazionali ...

