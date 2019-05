' Ndrangheta | 35 arresti a Crotone Salvini | Continua la pulizia

Colpo alla 'Ndrangheta - 35 arresti a Crotone : Duro Colpo alla 'ndrangheta. Operazione della guardia di finanza di Crotone - in collaborazione con gli altri reparti delle fiamme gialle calabresi

‘Ndrangheta - cinque arresti per omicidi in Lombardia e Calabria. Gli inquirenti : “Fu strategia di sangue” : “L’omicidio di Vincenzo Pirillo e l’omicidio di Cataldo Aloisio appaiono essere il prodotto di quella che fu una vera e propria strategia di sangue intrapresa dai capi storici della Locale di Ciro`”. È quanto scrivono i pm di Catanzaro dell’inchiesta che oggi ha portato all’arresto del Cataldo Marincola e di Giuseppe Spagnolo destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Paola Ciriaco su richiesta del procuratore Nicola ...

'Ndrangheta - scattano 5 arresti per gli omicidi di Pirillo e Aloisio : Luca Sablone Dopo 11 anni è stata fatta luce sull'omicidio a San Giorgio su Legnano: in manette cinque indagati per omicidio aggravato dalle finalità mafiose I gip dei Tribunali di Milano e Catanzaro hanno emesso cinque provvedimenti cautelari nei confronti di coloro che sono accusati di omicidio aggravato dalle finalità mafiose. L'inchiesta è stata coordinata dai procuratori della Repubblica Francesco Greco e Nicola Gratteri, dai ...

Cinque arresti a Milano per due omicidi di 'Ndrangheta : Cinque arresti a Milano per due omicidi di 'ndrangheta. Sono stati eseguiti dai carabinieri del Ros di Milano.

Roma - traffico di droga e legami con la Ndrangheta. 18 Arresti : Stefano Damiano L'operazione, iniziata all'alba di oggi ha smantellato la struttura criminale radicata nel quartiere di Montespaccato Un'organizzazione dedica allo spaccio di droga e con rapporti con la Ndrangheta calabrese e la Sacra Corona Unita. Un duro colpo inferto alla criminalità Romana quella inferta oggi dalla Direzione Antimafia Capitolina e dai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nelle prime ore del ...

''Ndrangheta connection' - due arresti : REGGIO CALABRIA, 2 MAG - La Squadra mobile di Reggio Calabria e la Bka, la Polizia federale tedesca, hanno arrestato due presunti trafficanti di droga, Bruno Catanzaro, di 44 anni, ed Antonio Strangio,...

'Ndrangheta - decapitati i vertici della cosca Mancuso : quattro arresti : Nelle prime ore della mattina si è svolta un'operazione della Polizia di Vibo Valentia e dello Sco, sotto le direttive della Dda di Catanzaro, contro la cosca di 'Ndrangheta dei Mancuso. decapitati, ...

Decapitato il vertice della 'Ndrangheta vibonese : 4 arresti : Roma, 12 apr., askanews, - Arrestate dalla polizia a Vibo Valentia 4 persone considerate al vertice della 'ndrangheta vibonese e ritenute responsabili del tentato omicidio di Francesco Mancuso e dell'...

‘Ndrangheta - così i Psicopisani hanno tentato di scalzare i Mancuso : 31 arresti. Gratteri : “Cosca violenta e pericolosa” : Associazione mafiosa e concorso esterno. Ma anche estorsioni, danneggiamenti, rapine, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Sullo sfondo il tentativo dei “Piscopisani” di scalzare la cosca Mancuso non solo dalla provincia di Vibo Valentia ma anche in tutto il territorio nazionale. Proprio per questo motivo si chiama “Rimpiazzo” ...

'Ndrangheta : 31 arresti in mezza Italia. Bologna la base del clan : Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e rapina, aggravati dal metodo mafioso, ...

