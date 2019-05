huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ha conquistato Coachella e presto volerà al Primavera Sound di Barcellona, ma non c’è solo il successo discografico nella vita di. La cantante, all’anagrafe Melissa Viviane Jefferson, racconta sulle pagine di Vanity Fair racconta il suo impegno per le donne con la piattaBody Positive:“Tutti i, nonla, le dimensioni e le sfumature, devono unirsi nel proprio orgoglio e accettare la propria pelle come un dono. Le donne continuano abullizzate per quello che sono. Siamo solo all’inizio della creazione di una nuova normalità, se ci fermiamo ora, non abbiamo fatto niente”.La cantante racconta come in questo momento sia in pace con se stessa e il proprio aspetto fisico:“In certi momenti, con la maglietta da casa e senza trucco, mi vedo così bella che non riesco a crederci. Non voglio...

HuffPostItalia : Lizzo: 'Non importa la forma, dobbiamo essere orgogliosi dei nostri corpi' - francoisbdx33 : @Don_Ulderico @Ulysse__31 @lizzo AHAHAHAH Non Non! -