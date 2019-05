Motivo di allarme per il bilancio! Corte dei Conti boccia reddito di cittadinanza e quota 100 (Di mercoledì 29 maggio 2019) Il reddito di cittadinanza può scoraggiare la ricerca di un impiego mentre quota 100 non è sostenibile e deve mettere al centro i giovani: lo dice il report annuale della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica. La priorità ora, si legge inoltre, resta la riduzione del debito pubblico.



Il reddito di cittadinanza può scoraggiare la ricerca di un impiego mentre quota 100 non è sostenibile e deve mettere al centro i giovani: lo dice il report annuale della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica. La priorità ora, si legge inoltre, resta la riduzione del debito pubblico.

