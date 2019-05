Come superare la compulsione da smartphone

Per superare gli ostacoli - sii te stessa - Come l’acqua : Per quanto possa sembrare lontano da tutto quello che ci hanno insegnato, a volte, il non agire rappresenta la migliore soluzione per superare un ostacolo. Non si tratta di un’accettazione passiva della realtà, quanto piuttosto un’analisi del problema, un’osservazione dello stesso che può portare alla comprensione di un’azione risolutiva e determinante: non sempre infatti la forza esplosiva, quella dettata dall’istinto, è la scelta ...