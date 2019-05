Vertice con Gazidis Poi la decisione | Gattuso lascia Leonardo si dimette

Di Maio : "Non mi dimetto - ho chiesto a Conte subito un Vertice di governo | Il contratto non si cambia" : Il leader M5s dopo la sconfitta elettorale: "Non rinunciamo a dire in questo governo le cose con cui non siamo d'accordo, ad arginare cose che non sono nel contratto".

Ancora guai per Diego Maradona - Vertice con il suo legale - i dettagli : Diego Armando Maradona è stato fermato e poi rilasciato dalla polizia all’aeroporto di Buenos Aires, in Argentina, di ritorno dal Messico. La polizia è intervenuta dopo una denuncia presentata dall’ex compagna Rocio Oliva. A Maradona, infatti, è stata notificata la data dell’udienza del processo. Secondo il quotidiano argentino Olé, Diego avrebbe poi lasciato l’aeroporto insieme al suo avvocato, Matias Morla. Leggi ...

Incontro Allegri-Agnelli - è il giorno del Vertice : Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’Incontro tra Massimiliano Allegri ed Andrea Agnelli avverrà nel corso della giornata. Incontro Allegri-Agnelli – Il vertice potrebbe essere decisivo per segnare le sorti dell’allenatore toscano. Sul tavolo progetto tecnico e mercato. Lo scenario “Il momento della verità è arrivato. Oggi, a meno di sorprese, Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si vedranno e ...

Scontro Di Maio-Salvini sul 3% - scoppia “caso Vertice”. E lo spread supera 280 : Nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai e' diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3%, che per Salvini puo' essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "E' un dovere superare i vincoli europei, non solo il 3% di rapporto deficit Pil ma anche infrangere il 130-140% di debito", e' la ...

Governo - Giorgetti : “Di Maio chiede Vertice di governo? Più incontri si fanno e meglio è. Meglio non parlarsi su twitter” : “Quello è un emendamento che il Ministero della Sanità sta già predisponendo andrà in qualche provvedimento che non riguarda le Autonomie che ha un respiro costituzionale che va oltre una norma con divisibile, ma di carattere ordinario” Così Giancarlo Giorgetti numero due della Lega e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio commenta quanto affermato e presentato stamane da Luigi Di Maio e il M5S con l’intento di ...

Napoli - cantiere sfrattato dal clan. Vertice con il sindaco : 'Si riparte lunedì' : Riaprirà lunedì il cantiere Unesco chiuso stamattina dopo le reiterate minacce del racket a Napoli. L'epilogo della vicenda dopo che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ricevuto i titolari ...

Juventus - la panchina di Allegri traballa : atteso Vertice con Agnelli - pronto Conte : La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus non è più cosa certa. Anzi, ad oggi sarebbe quasi più clamorosa una sua riconferma. Questo raccontano le voci che arrivano da Torino, confermate dal quotidiano della città, La Stampa, che dà quasi per fatto il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Nel frattempo Allegri ha diretto normalmente l’allenamento in vista della partita di domenica contro la Roma, mentre il presidente ...

Libia - Vertice Conte-Al Serraj/ "Presto vedrò Haftar" : premier Tripoli in tour Ue : Libia, vertice Conte-Serraj a Roma: 'presto conto di vedere anche Haftar'. La soluzione, la guerra e le vittime: tour premier di Tripoli nelle Capitali Ue

Siri - Di Maio : 'Sconsiglio di arrivare al Vertice del governo'. Giorgetti : 'Evidente un po' di clima persecutorio' : Il Movimento 5 stelle è tornato a chiedere le dimissioni di Siri: 'I magistrati faranno il loro lavoro come hanno sempre fatto, ma la questione di opportunità politica sollevata dal M5S riguarda, ...

Libia - domani a Roma il Vertice Conte-Serraj : Viaggio lampo in Italia per il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al-Sarraj, che in giornata raggiungerà Roma accompagnato da una delegazione di diplomatici e capi militari per una serie di incontri finalizzati ad ottenere il massimo supporto del governo di Giuseppe Conte nel bloccare le milizie del generale Khalifa Haftar che in queste ultime settimane hanno già provocato la morte di 300 persone nella loro avanzata verso ...

Juventus - l a metamorfosi di Allegri e il Vertice con Agnelli da allenatore-manager : Ci siamo. Inizia la settimana di Massimiliano Allegri: quella in cui il tecnico incontrerà il presidente Andrea Agnelli per disegnare il futuro della Juventus e di conseguenza anche il suo. Non si può ...

Altro cambio al Vertice per Lsct : Testi va a Gioia Tauro con Msc - arriva Cecilia Battistello : La Spezia - Antonio Testi lascia Lsct e il Golfo dei Poeti e al vertice del terminal spezzino siederà direttamente la numero uno del Gruppo Contship, Cecilia Battistello. La notizia è stata comunicata ...