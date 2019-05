Roma | bimbo di 12 mesi muore nel sonno in un asilo | forse un caso di ' morte in culla'

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata oggi in undel quartiere Appio a, dove un bambino di appena 12è deceduto all'improvviso nel. Le cause delladel piccolo sono ancora tutte da accertare, anche se molto probabilmente lasarebbe avvenuta per cause del tutto naturali: si tratterebbe infatti, secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Capitale, di una "in". Ad accorgersi del dramma e a dare l'allarme sono state le maestre del plesso scolastico in questione, che è una struttura privata. Ildoveva mangiare Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online,Today, le maestre sono andate per svegliare ilin quanto era ora di pranzo, quando si sono accorte che qualcosa non andava. Il piccolo infatti non rispondeva agli stimoli delle insegnanti. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, c'è voluto davvero ...

