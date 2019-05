Maltempo Emilia-Romagna | piene in transito | ponti chiusi a Modena

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) In vigore l’allerta meteo arancione in: in queste ore i fiumi sono sorvegliati speciali nella pianura centro-orientale e nel Ferrarese. I colmi di piena di Secchia, Panaro e Idice stanno transitando lentamente nei tratti a valle, con livelli idrometrici sotto soglia 2. Nelle prossime ore non sono previste piogge significative, salvo locali rovesci sull’Appennino. Arimangonoin via precauzionale Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino, trae Soliera, entrambi sul fiume Secchia, per ildel colmo di piena nel corso della mattina. Sul Panaro, la Provincia tiene chiuso il ponte di Navicello vecchio mentre sul Tiepido rimane chiuso il ponte di strada Curtatona. Regolarmente aperta al traffico, invece, via Gherbella dove nel corso della notte le condizioni del Tiepido non hanno richiesto la chiusura della strada. Continua il ...

