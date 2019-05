Imma Battaglia e le critiche per l’abito maschile alla nozze con Eva Grimaldi | «Donna

attualitavip.myblog

(Di martedì 28 maggio 2019) Evasi sono sposate con una cerimonia organizzata dal wedding plenner tv Enzo Miccio, ma laha ricevuto diversesui social per via delindossato proprio il giorno delle sue, definito troppo. Leperò non sono piaciutediretta interessata: “Dietro a queste affermazione c’è l’omofobia – ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a “Fanpage.it” – Io non sono un uomo, io non mi vesto da uomo. Sonocome voglio io e sarà sempre come voglio io. Sono caduti i modelli tradizionali uomo/nella moda Il look delle donne è un look forte che non è emulazione di quelloè un forte messaggio sulle personalità (…) Il ministro Giulia Buongiorno ha un look decisamenteeppure nessuno le ha mai detto che si veste da uomo”. Levanno oltre: “Io pago l’essere omosessuale, ...

