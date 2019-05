Cosa rende “flagship” uno smartphone? Ce lo spiega Lu Weibing con un ritratto di Redmi

Liverpool-Barcellona - la sorprendente rivelazione di Milner : “ecco Cosa mi ha detto Messi nel tunnel” : Il centrocampista del Liverpool è tornato a parlare del doppio confronto di Champions con il Barcellona, facendo una sorprendente rivelazione su Messi Manca davvero pochissimo all’attesissima finale di Champions League che, al Wanda Metropolitano di Madrid, vedrà sfidarsi Tottenham e Liverpool. AFP/LaPresse Un confronto tutto inglese tra due squadre che puntano ad alzare al cielo il trofeo, impreziosendo una stagione finora avara di ...

Electronic Arts guarda al futuro : questi rendering di capelli ci danno un assaggio di Cosa possiamo aspettarci dalla next gen : Electroni Arts ha condiviso alcuni interessanti video nei quali possiamo vedere le nuove tecniche di rendering, in questo caso particolare applicate ai capelli, implementate nel motore grafico Frostbite.Si tratta di vera e propria next gen, possiamo dunque farci un'idea di come potrebbero essere i videogiochi di domani. L'obbiettivo del publisher è quello di raggiungere i livelli che vediamo nei rendering di film in computer grafica, riporta ...

De Maggio : “Lozano? Ecco Cosa sta facendo il Napoli per prenderlo…” : De Maggio sul calciomercato del Napoli Il giornalista e direttore Valter DeMaggio, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, ed ha asciato alcune dichiarazioni: “Il mercato del Napoli? Il nome più caldo è quello di Di Lorenzo dell’Empoli. Alla fine del mercato secondo me verranno presi sia Di Lorenzo che Bennacer, e non mi lascio incantare dai nomi di chi parla di Ramsey e la Juventus. Mi risulta che Ilicic rimarrà ...

Kolarov : «Tra qualche mese ci renderemo conto di Cosa è stato De Rossi per la Roma» : Kolarov intervista DAZN – Aleksandar Kolarov ha vissuto una stagione abbastanza complicata. Il rapporto con i tifosi si è incrinato e il giocatore ne ha parlato in un’intervista alla piattaforma di sport in streaming DAZN. Il calciatore è partito proprio da qui: «Da noi in Serbia si dice che non si può essere più cattolici […] L'articolo Kolarov: «Tra qualche mese ci renderemo conto di cosa è stato De Rossi per la Roma» è stato ...

Giro d’Italia – Elia Viviani e la delusione per il 2° posto a Fucecchio - l’azzurro si prende tutte le colpe : “ecco Cosa ho sbagliato” : Elia Viviani fa mea culpa dopo il secondo posto nella volata di Fucecchio, nella seconda tappa del Giro d’Italia 2019 L’arrivo di Fucecchio ha lasciato un po’ di amaro in bocca ad Elia Viviani: nella prima volata dell’edizione 102 del Giro d’Italia, il tricolore italiano ha concluso al secondo posto, alle spalle di Ackermann. Una sconfitta che brucia un po’ per il corridore italiano della Quick Step: ...

Un elemento chiave di PS5? "Un SSD ultraveloce per rendere le schermate di caricamento qualCosa che appertiene al passato" : Quando Mark Cerny rivelò ufficialmente le prime specifiche e le prime caratteristiche di PlayStation 5, molti hanno guardato con estremo interesse agli 8K, alla retrocompatibilità e alla presenza di un AMD Ryzen di terza generazione con otto core e una Radeon Navi custom.Sembra però che Sony voglia puntare i riflettori su un altro elemento che forse è passato leggermente in sordina: l'SSD al posto del classico hard disk. Questo elemento non è di ...

Juventus – Nedved sorprende tutti prima del Derby della Mole : “futuro di Allegri? Ecco Cosa dico” : Nedved ed il futuro di Allegri alla Juventus: le parole del vice presidente bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio del Derby della Mole “Ha un contratto, perciò deve continuare“. Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, assicura che Massimiliano Allegri sarà il tecnico dei bianconeri per la prossima stagione. “Ho potuto seguire la squadra per tutta la settimana, ho visto Allegri molto sereno, ho ...

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco Cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Alba Parietti in tv sorprende tutti qualCosa nella mia vita è cambiato : Ospite al programma “Italia si”Alba Parietti sorprende tutti nel corso del programma, mentre stava rispondendo alle domande sui suoi amori passati, comprese le insinuazioni su un presunto flirt con J-Ax. All’improvviso ha spiazzato tutti ammettendo che qualcosa nella sua vita è cambiato: «Con gli omose….suali riscontro una certa sintonia e affinità». «Potrei innamorarmi di un gay e magari sposarlo. L’amore è un ...

Superbike – Bautista sorprende tutti…. o quasi - Dovizioso ammette : “non è una Cosa nuova per me - ecco perchè” : Andrea Dovizioso esalta Alvaro Bautista: il campione forlivese per nulla sorpreso dei risultati ottenuti in Superbike dal collega della Ducati La stagione 2019 di Superbike è iniziata col botto per la Ducati: Alvaro Bautista ha impressionato tutti gli appassionati, con le sue continue vittorie, ma c’è chi non è del tutto stupito del suo exploit, che ha regalato immense soddisfazioni al team di Borgo Panigale. Matteo CAVADINI Stiamo ...

Verissimo - Pamela Prati non risponde e la Toffanin la riprende : 'Cosa sei venuta a fare?' : Sabato 20 aprile è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin è arrivata Pamela Prati per fare chiarezza sulle imminenti nozze con l’imprenditore Marco Caltagirone. Nel corso dell’intervista la showgirl sarda ha fatto capire di non voler rispondere a tutte le domande della conduttrice. In alcuni momenti è apparsa anche piuttosto schiva. Dunque, se molte persone si aspettavano di avere delle nuove informazioni ...

Una vittoria il OnePlus 7 Pro : Cosa lo renderà irresistibile : Non è possibile che il prossimo OnePlus 7 Pro passi inosservato: come vi abbiamo già spiegato in questo articolo, le differenze rispetto al OnePlus 7 saranno tante, e parecchio decisive (tenete anche presente che il modello premium costerà anche di più, sperando il produttore cinese non la spari troppo grossa). Quest'oggi a rincarare la dose ci ha pensato il leaker Ishan Agarwal (dimostratosi spesse volte in passato all'altezza della ...

Ricky Martin sorprende tutti - la semplicità della pop star : ecco Cosa ha fatto : Ricky Martin visita per la prima volta il Colosseo e sorprende tutti con la semplicità Ricky Martin, famosissimo cantante portoricano e protagonista dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, in questo periodo si trova in Italia e ieri ha deciso di trascorrere una giornata da turista nella Capitale. Il re del latin pop nella […] L'articolo Ricky Martin sorprende tutti, la semplicità della pop star: ecco cosa ha fatto ...

Lautaro si riprende l'Inter : so Cosa significa essere numero 10 : 'Lavoro sempre per dare il massimo, il numero sulla schiena serve per identificare. So cosa significa essere il numero 10 dell'Inter, ma cerco di meritarlo in questo modo'. In un'intervista a La Oral ...