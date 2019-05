Bimbo di 10 mesi muore in un asilo nido

Roma - tragedia al nido : muore Bimbo di 10 mesi : Un bambino di 10 mesi è morto questa mattina in un asilo nido a Roma, in zona Appio. Secondo quanto riferito dalle maestre il piccolo stava dormendo quando si sono accorte che non dava più segni di vita. Al momento di svegliarlo per la pappa, una delle educatrici ha notato le labbra scure del piccolo che già non si muoveva né respirava. Allertati subito i soccorsi le maestre hanno ricevuto indicazioni dagli operatori in attesa dell’arrivo ...

Roma - Bimbo di 10 mesi muore nel sonno in un asilo nido : si valuta l'autopsia : Dramma all'Appio, a Roma: un bambino di un anno è morto questa mattina per cause ancora inspiegabili all'interno di un asilo privato in via della Marrana. A chiamare il 118 sono state...

Leonardo - Bimbo di 20 mesi massacrato a Novara/ Il padre "E poi ero io il cattivo?" : Si chiamava Leonardo il bimbo di 20 mesi massacrato di botte a Novara dalla mamma e dal compagno. Parla il padre della vittima

Novara - morte Bimbo 19 mesi : fermati i genitori - "è stato picchiato" : Il piccolo Leonardo, il bimbo di 19 mesi morto giovedì all’arrivo in ospedale di Novara è deceduto dopo essere stato picchiato. Lo sostiene la Procura di Novara, che ha disposto il fermo nei confronti della madre, Gaia Russo di 22 anni attualmente ai domiciliari, e del suo compagno, il 23enne Nicholas Musi, portato nel carcere di Novara. Il fermo è stato deciso nella notte, ma i nomi dei due genitori del piccolo erano già iscritti nel ...

Bimbo di 19 mesi morto a Novara - fermati per omicidio la mamma e il compagno : "Violenza disumana" : Secondo gli investigatori, il piccolo Leonardo è stato picchiato. I pm: "Corpo martoriato". L'uomo va in carcere, la madre incinta ai domiciliari

Omicidio del Bimbo di venti mesi a Novara : “Lesioni gravi su tutto il corpo”. Fermati la madre e il compagno : «Un corpo martoriato con lesioni multiple. È un Omicidio avvenuto in un quadro di maltrattamenti pregressi», così il procuratore capo di Novara Marilinda Mineccia questa mattina - sabato 25 maggio - nel corso di un incontro con la stampa ha definito gli esiti dell’autopsia sul corpicino di Leonardo Russo, il bambino di venti mesi, morto giovedì pom...

Novara - Bimbo di 20 mesi ucciso : genitori arrestati/ Procuratrice "Siamo sconvolti" : Novara, bimbo di 20 mesi ucciso dai genitori: arrestati entrambi. La Procuratrice dopo aver visto le immagini "Siamo sconvolti"

Usa - Bimbo di 22 mesi scompare da casa. Ricerche in corso : “Nessuna notizia da domenica” : Un bambino di 22 mesi risulta scomparso da domenica pomeriggio nella contea di Magoffin, nello Stato del Kentucky. La polizia ha cercato in tutta la zona boscosa intorno alla casa dei genitori del piccolo Kenneth Howard ma finora non è stata trovata alcuna traccia. “Faremo tutto il possibile”, ha assicurato lo sceriffo.

Salerno - muore Bimbo di 8 mesi : lutto tra la comunità di Sarno : Un vero e proprio dramma, riguardante ancora una volta la morte di una giovane creatura, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Salerno, precisamente nel noto comune di Sarno. La vittima è un bambino di appena otto mesi, Alberto, deceduto con tutta probabilità a causa di un problema congenito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, a seguito della diffusione della notizia della sua morte, l'intera comunità ...

Grande come un Bimbo di 3 mesi! Neonato da record - alla nascita pesa quasi 6 chili : Tobias Newcombe è venuto al mondo al Waikato Hospital, in Nuova Zelanda, con parto naturale. A sua mamma non era stato detto nulla riguardo le sue dimensioni. "È un piccolo Hercules, non penso che vedrò nascere un altro bambino così Grande nella mia carriera ..." ha detto l'ostetrica. Il ‘piccolo’ infatti pesava ben 5,8 kg, il doppio delle media per un Neonato. Solitamente un bambino raggiunge questo peso a 11 settimane. La mamma Nicolina ...

Usa - Bimbo di 10 mesi morto in naufragio : ANSA, - WASHINGTON, 3 MAG - Un bimbo di 10 mesi è stato trovato morto ed altri tre migranti, un uomo e due ragazzini di 7 anni, sono scomparsi dopo che la loro zattera si è ribaltata nella notte nelle ...