UE | entro venerdì arriva la lettera sui conti italiani Salvini | “Non mi impicco ai

(Di lunedì 27 maggio 2019) Durante la sua conferenza stampa di oggi il vicepremier Matteoha confermato chequesta settimana arriverà unadella Commissione Ue suidell’Italia e ha anticipato:“So che da Parte della Commissione Ue è in arrivo unasull'economia italiana. Glihanno dato mandato a me e al governo di ridiscutere, pacatamente, i parametri che hanno portato a un livello di precarietà senza precedenti”Si tratta di un documento con cui l’Ue chiederà al governo di chiarire la sua posizione sul debito pubblico, non avendo rispettato la regola della riduzione nel 2018 e avendo così violato il Patto di Stabilità, visto che sono previsti dei peggioramenti anche per il 2019. Ricordiamo infatti che c’è stato un aumento del rapporto debito/Pil dal 131,4% del 2017 al 132,2% del 2018 e per il 2019 si prevede il 132,6% che però potrebbe invece essere anche un 132,7% e ...

