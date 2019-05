Risultati elezioni europee 2019 Circoscrizione Sud | candidati eletti e voti

I Risultati delle elezioni a Ferrara : Gli scrutini sono in corso: se si è votato come alle europee, si andrà al ballottaggio, con il candidato della Lega Alan Fabbri davanti

Elezioni Regionali Piemonte - i primi Risultati : vince Alberto Cirio - candidato del centrodestra : Alberto Cirio, candidato del centrodestra, è il nuovo governatore del Piemonte: al secondo posto arriva Sergio Chiamparino (Pd). Staccati arrivano Giorgio Bertola, candidato del M5S e Walter Boero, del Popolo della Famiglia. Nella Regione il l'affluenza definitiva è stata del 63,34%, dato in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale.Continua a leggere

Elezioni amministrative 2019 - i Risultati di tutti i comuni. A Perugia in testa Romizi : Secondo le proiezioni di Opinio Rai alle Comunali di Perugia è in testa il sindaco uscente, Andrea Romizi, candidato del centrodestra unito, con il 54,6%. Segue Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra con il 30,5% e Francesca Tizi, del Movimento 5 Stelle, con il 7%. La copertura del campione è del 16%....

Elezioni Europee - i Risultati dei Liberali paese per paese : Elezioni Europee, i risultati dei Liberali paese per paese Nell’ambito di Elezioni Europee caratterizzate dalla più alta affluenza negli ultimi venti anni, una delle “famiglie politiche” che ha ottenuto ottimi risultati quella dei Liberali. L’Alleanza dei Liberali e Democratici per l’Europa (ALDE) ha ottenuto infatti 109 seggi al prossimo parlamento di Bruxelles. Ben 42 seggi in più rispetto al 2014, secondo i ...

I Risultati delle elezioni comunali e regionali : Dalle 14 di lunedì 27 maggio inizia lo spoglio per il consiglio regione in Piemonte e per il sindaco in 3.775 comuni. L'affluenza definitiva per le comunali è del 68,01 per cento, in calo rispetto al 70,97 per cento delle precedenti elezioni. L'affluenza più alta si è registrata in Umbria con il 71,

I Risultati delle elezioni comunali a Modena : Il sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra, potrebbe dover affrontare il candidato della Lega al ballottaggio

I Risultati delle elezioni amministrative : È iniziato lo spoglio in Piemonte e in quasi quattromila comuni, tra cui Firenze, Bari, Livorno e Bergamo: tutti i risultati man mano che arrivano

Elezioni amministrative 2019 - Risultati in diretta : il Piemonte a Cirio secondo gli exit poll - spoglio al via per le Comunali : È iniziato lo spoglio delle Regionali e per le Comunali in 3.800 città dove oltre 16,4 milioni di elettori sono stati chiamati al voto. Stando agli exit poll diffusi domenica sera, il centrodestra si avvia a conquistare il Piemonte, assumendo così il controllo di tutte le Regioni dell’arco alpino: in base del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato governatore Alberto Cirio è in testa con una forchetta del 45-49%. Il centrosinistra ha ...

I Risultati delle elezioni comunali di Pescara : I risultati arriveranno dopo le 14 di lunedì e non ci sono exit poll né sondaggi, ma il centrodestra sembra avvantaggiato

I Risultati delle elezioni comunali a Bergamo : I risultati arriveranno a partire dalle 14 e non ci sono exit poll: il favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori, ma il candidato della Lega è subito dietro di lui