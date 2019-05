Oculus Quest - recensione

Oculus Quest ed Oculus Rift S sono disponibili già da oggi : Questo è un giorno importante per la comunità VR: sono stati infatti lanciati sul mercato nella giornata di oggi Oculus Quest ed Oculus Rift S, due dispositivi che consentiranno più libertà di movimento per chi non può fare a meno della Realtà Virtuale.Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo.oggi sono stati ufficialmente rilasciati Oculus Quest e Oculus Rift S! Con 6DOF VR all-in-one, completamente immersivo, Oculus ...

Oculus Quest e Oculus Rift S disponibili da oggi : Il 21 maggio rappresenta una data importante per la comunità VR: sono stati ufficialmente rilasciati Oculus Quest e Oculus Rift S! Con 6DOF VR all-in-one, completamente immersivo, Oculus vuole portare la magia della VR a più persone possibile, e vuole farlo garantendo la completa libertà di movimento. Inoltre, l’impegno verso i giochi VR per PC continua, con titoli incredibili come Asgard’s ...

Recensione Oculus Quest - esperienza virtuale senza fili e complicazioni : In "Sport Scramble" potrete scegliere tra tre specialità, cioè Tennis, Baseball e Bowling: la realizzazione è solo tiepida, e nonostante la possibilità di potersi muovere nell'ambiente ...

Come funziona Oculus Quest - il visore in realtà virtuale senza fili : (Foto: Facebook) È la volta buona? Ogni volta che assistiamo al lancio di un nuovo visore per la realtà virtuale ci chiediamo se riuscirà finalmente a sconfiggere i problemi che Questa tecnologia si porta dietro e fare il salto di qualità (con conseguente successo di vendite). L’azienda più titolata, Oculus (di proprietà di Facebook), stavolta ci prova con Oculus Quest, un visore della realtà virtuale indipendente visto che può funzionare ...

The Exorcist : Legion VR e Fruit Ninja VR sono solo alcuni dei titoli disponibili su Oculus Quest al lancio : Oculus Quest sarà disponibile a partire dal 21 maggio ma potete già preordinare il vostro headset VR da oggi. Se non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo dispositivo ma vi state domandando su quali giochi potrete avere accesso, di seguito trovate la lista completa (53 giochi), riportata da Upload.Cosa ne pensate?Leggi altro...

