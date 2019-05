Netta vittoria del centrodestra alle Regionali piemontesi con Alberto Cirio

Spagna Netta vittoria Psoe rafforza Sanchez : A un mese dal successo alle elezioni legislative del 28 aprile, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del premier Pedro Sanchez esce vincitore anche alle europee: ottiene il 32,83% dei consensi e 20 seggi nel nuovo Europarlamento, sei in piu' rispetto a quello uscente. Una vittoria resa ancora piu' eclatante dai 10 punti di vantaggio sui conservatori del Partito Popolare (PP), per ora al 20,2% e 12 europarlamentari, quattro in meno, ...

Piemonte - Cirio in testa negli exit poll. La resa di Chiamparino : “Una vittoria Netta” : In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Piemonte il candidato a governatore, Alberto Cirio del centrodestra, è nettamente in vantaggio ( con una forchetta del 45-49%) nei confronti di Sergio Chiamparino del centrosinistra ha una forchetta del 36,5-40,5%. Più staccato Giorgio Bertola, candidato M5s, con ...

In Spagna Netta vittoria del Psoe di Pedro Sanchez : A un mese dal successo alle elezioni legislative del 28 aprile, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del premier Pedro Sanchez esce vincitore anche alle europee: ottiene il 28,9% dei consensi e 18 seggi nel nuovo Europarlamento, quattro in più rispetto a quello uscente. Una vittoria resa ancora più eclatante dai 10 punti di vantaggio sui conservatori del Partito Popolare (PP), per ora al 17,9% e soli 10 europarlamentari, ...

Il Toro saluta il campionato con una vittoria Netta : Grande successo del Torino contro la Lazio (3-1). La squadra di Mazzarri pone il settimo sigillo su una stagione che

Europee in Olanda - exit poll : nessun seggio al partito anti-migranti - vittoria Netta dei laburisti : Secondo i nuovi dati di GeenPeil la forza politica di Geert Wilders non avrebbe conquistato neanche uno scranno all'interno del Parlamento Ue. Fuori anche i socialisti. I laburisti ottengono una chiara vittoria

Taekwondo - Mondiali 2019 : Assunta Cennamo (-62 kg) supera il primo turno - Netta vittoria sull’australiana Tayla Nolte : Esordio vincente per Assunta Cennamo nella quinta e ultima giornata dei Mondiali 2019 di Taekwondo, in corso di svolgimento presso la Manchester Arena dell’omonima città britannica. Dopo la strepitosa medaglia d’oro conquistata da Simone Alessio nei -74 kg, la squadra azzurra chiude schierando soltanto la 17enne napoletana nei -62 kg. L’italiana, medaglia di bronzo lo scorso anno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, si è ...

Per mia mamma e per mia moglie Flavia PenNetta! Fognini dedica la vittoria alle donne della sua vita : Fabio Fognini riceve il premio del Master di Montecarlo e dedica la vittoria alle donne della sua vita: a sua madre e a Flavia Pennetta, l'ex tennista con cui è convolato a nozze nel 2016. Un elogio è stato poi riservato al 'rivale' Lajovic: "So che la prima finale è sempre dura ma hai un grande team. Ben presto toccherà a te". Poi i ringraziamenti, "innanzitutto al mio team. Quest'anno abbiamo iniziato abbastanza male ma ora abbiamo vinto. ...

Diretta/ Genoa Chievo Primavera - risultato finale 0-3 - : vittoria Netta per i veneti! : Diretta Genoa Chievo Primavera, risultato finale 0-3: con i gol di Tuzzo, doppietta, e Juwara i veneti si riprendono momentaneamente la zona playoff.

Netta vittoria a Messina dello Sporting Flegreo per 3 - 21 : Archiviata la sconfitta della gara precedente, contro la compagine che sta imponendo la propria leadership nel girone Sud del campionato nazionale A2 di pallanuoto femminile, lo Sporting Flegreo torna ...

Juve - vittoria Netta a Cagliari e di nuovo +18 sul Napoli : Moise Kean è come quel caffè, più Allegri lo butta giù e più lui tira su la Juve. Anche a Cagliari ha lasciato la sua impronta, blindando una vittoria tanto preziosa quanto netta con il quarto gol ...