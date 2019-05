Elezioni | in Europa l’affluenza più alta in 20 anni

Elezioni europee - nel nuovo Europarlamento Socialisti e Popolari senza maggioranza : La prima proiezione sulla composizione del Parlamento Europeo alla luce degli exit poll e delle proiezioni sulle Elezioni europee presentano uno scenario che era stato previsto nei sondaggi, ma che è assolutamente inedito: il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo probabilmente non raggiungeranno la maggioranza dei seggi in Europarlamento.

Foggia - Maria Giuseppina è l’elettrice più anziana d’Europa : il voto alle Elezioni a 116 anni : Maria Giuseppina Robucci, Foggiana di 116 anni, è l'elettrice più anziana d'Europa alle elezioni del Parlamento Ue del 26 maggio. Se il tempo lo permetterà, si recherà alle urne. Chi ha già espresso la propria preferenza è invece Luisa Zappitelli, 107 anni: entrambe hanno partecipato al referendum costituzionale del 1946.

Elezioni europee 2019 - in Italia affluenza stabile (16 - 7%) - boom nel resto d’Europa : Nel resto d’Europa affluenza record in Francia e in crescita in molti altri paesi. Exit poll in Slovacchia: avanti i filo europei. In Italia dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio

Elezioni europee - l’affluenza in Europa nel 2014 : Elezioni europee, l’affluenza in Europa nel 2014 Gli italiani appaiono essere nonostante tutto i più attaccati alle Elezioni, anche quando sono europee. In confronto il resto degli europei appare come un popolo di astensionisti. Basti guardare la mappa di Jakub Mariam sull’affluenza nel 2014. Con il 57% o poco più l’Italia si posizionò quarta dietro Belgio, con il 90%, Lussemburgo, con l’86%, Grecia, con il 60%. Vi è ...

Borse : Europa in rosso tra Elezioni - guerra commerciale e Brexit. Giù anche Wall Street : Pesano i timori per le tensioni tra Usa e Cina. Al via le consultazioni elettorali in alcuni Paesi, tra cui la Gran Bretagna. Le urne si chiuderanno per tutti domenica. Intanto, sembrano più vicine le dimissioni di Theresa May. In rialzo lo spread, a Milano vendite generalizzate. Il Dow Jones cede oltre l'1%...

Elezioni EUROPEE 2019/ Alli - Ap - : l'Europa riparte solo da famiglie e imprese : ELEZIONI EUROPEE 2019: Recuperare le radici cristiane, puntare sulla difesa comune, realizzare gli Stati Uniti d'Europa. Sono le sfide decisive.

Elezioni e iper-liberismo : mentre l’Europa guarda a destra - gli Usa rivalutano la sinistra : In Italia siamo talmente presi a seguire le baruffe chiozzotte quotidiane dei nostri due semi-leader alla guida del governo nazionale che nessuno praticamente se n’è accorto: la “sinistra” avanza proprio là dove meno te l’aspetteresti, proprio là dove è nato e ha prosperato per circa un trentennio il capitalismo avviato dai due profeti iper-liberisti, Ronald Reagan per gli Usa e Margaret Thatcher per la Gran Bretagna, entrambi a capo, negli anni ...

Chi vincerà le Elezioni europee 2019 in Italia ed Europa per i bookmakers : Chi vincerà le elezioni europee 2019 in Italia ed Europa per i bookmakers Chi vincerà le elezioni europee 2019? Chi non crede ai sondaggi può stare tranquillo: c’è il blackout elettorale e quindi non propineremo le ultime intenzioni di voto rilevate. Però, per avere un’idea di quello che può succedere il 26 maggio, ci si può appellare ai bookmakers e alle loro scommesse. Certo, la posta in gioco è forse meno goliardica di quella ...

Elezioni europee - non solo Europarlamento : ecco organismi e funzioni di tutte le istituzioni dell’Ue (Bce compresa) : Mancano pochi giorni e le urne per le Elezioni europee saranno aperte. Dal 23 al 26 maggio i cittadini dei 28 Stati membri dell’Unione europea saranno chiamati alle urne per rinnovare i rappresentanti del Parlamento di Bruxelles. In Italia si voterà il 26 maggio dalle 7 del mattino alle 23, mentre in altri Stati, come Regno Unito e Paesi Bassi si potrà scegliere già giovedì 23. L’Europarlamento è l’unica istituzione i cui ...

George Soros - manina sulle Elezioni? Versa 200mila euro a +Europa di Emma Bonino : Manine sul voto europeo. Manine lecite, per carità. Eppure sospette. Sul sito ufficiale di +europa, il partito di Emma Bonino, è infatti arrivata la conferma ufficiale: la forza politica ha ricevuto un finanziamento pari a 200mila euro da George Soros e dalla moglie Tamiko Bolton. Si apprende che tr

Europa - diritti - laicità ed Elezioni : un cammino difficile ma necessario : Democrazia pluralista , separazione dei poteri e stato di diritto, riconoscimento e attuazione dei diritti fondamentali e rispetto della dignità della persona e della sua libera autodeterminazione, libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di religione e di non credere per tutti senza distinzioni alcune e discriminazioni legate al sesso o alle tendenze sessuali, alla cosiddetta razza, lingua, opinioni politiche, ...

Europa nonostante tutto : 10 libri per capire le sfide politiche ed economiche delle Elezioni : Alla vigilia del voto per rinnovare il Parlamento europeo, cresce la consapevolezza di trovarsi di fronte a un appuntamento tutt’altro che usuale nell’evoluzione degli assetti politici ed economici dell’Europa.Le istituzioni e le regole Ue, dopo settant’anni dai primi accordi, sono sottoposte a un assalto rancoroso che nega quanto di positivo sia stato fatto e amplifica i dati di crisi, mentre soffia un vento preoccupante ...

L’Europa vota : perché le Elezioni del Parlamento europeo sono importanti : L’Europa vota: perché le elezioni del Parlamento europeo sono importanti ra il 23 maggio e il 26 maggio, i cittadini dei (per ora) 28 paesi dell’Unione europea eleggeranno 751 membri al Parlamento europeo. Insieme, i concorsi nazionali invieranno rappresentanti di dozzine di partiti per essere suddivisi in almeno sette gruppi di partito alquanto ingombranti, influenzare la composizione della Commissione europea prevista per entrare ...

Elezioni europee 2019 : il programma di +Europa : Tra i partiti candidati alle prossime Elezioni europee c'è +Europa, guidato da Emma Bonino, con un programma che vorrebbe portare l'Unione verso gli "Stati Uniti d'Europa". Oltre a riformare Parlamento e Costituzione si punta a un'economia sostenibile e a un mercato del lavoro veramente europeo.Continua a leggere