Ascoli Piceno, schianto frontale tra due auto: muore giovane papà

(Di lunedì 27 maggio 2019) Gianni Filiaci, un cuoco di quarantuno anni, è morto in un incidente stradale lungo la Valmenocchia, in territorio di Massignano (). L'uomo era alla guida di una Peugeot che, per cause al vaglio dei carabinieri, è andata a sbattere frontalmente contro una Volkswagen Golf, proveniente in senso opposto.