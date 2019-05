Arsenal | Leno difende Mkhitaryan | “è uno scandalo che non possa giocare a Baku”

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019), Berndha parlato del caso dell’armeno Henrikhche non parteciperà alla finale di Europa League Il portiere dell’Berndè tornato a criticare la decisione di assegnare a Baku la finale di Europa League, che si svolgerà mercoledì prossimo. L’armeno Henrikh, infatti, non si recherà in Azerbaijan per affrontare il Chelsea per motivi di sicurezza dovuti alle dispute politiche tra il paese ospitante e il suo: “È unoche non“, ha detto il portiere alla rivista tedesca Kicker in un’intervista pubblicata lunedì. “Ha lavorato duramente per tutta la stagione e quindi non può non arrivare a una finale del genere per motivi politici”.ha anche sollevato delle obiezioni nei confronti della Uefa per l’esigua presenza dei tifosi provenienti dall’Inghilterra. ...

FachruddinSM : @Arsenal START LENO - HypotheticalFT : Liverpool 2-3 Arsenal -Firmino x2 -Lacazette x2 -Leno ?? - faizrmd : @ESPNFC Juve / Chiellini Arsenal / Leno -