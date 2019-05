TelevideoRai101 : Uccide 26enne cubana, si toglie la vita -

Una ragazzadi 26 anni è stata trovata uccisa, strangolata, in una villa di Borgarello, nel Pavese. L'omicida, fuggito, si è poi tolto lanelle campagne alle porte di Pavia. L'uomo che si è tolto laaveva 48 anni. La ragazza era la colf della famiglia. La conoscenza tra i due sembra andasse al di là del rapporto datore di lavoro-dipendente. Non si conoscono le ragioni dell'omicidio-suicidio. A ritrovare il corpo della ragazza è stato un parente preoccupato dal fatto che non rispondesse al telefonino.(Di domenica 26 maggio 2019)