Fuga ogni dubbio l’aggiornamento dell’Honor 8X Max | alla grande il supporto con la beta

optimaitalia

(Di domenica 26 maggio 2019) L'aggiornamento per l'Honor 8X Max ad EMUI 9.1 appena rilasciato insembra essere la prima e più corposa risposta del produttore cinese ai timori creati dopo il ban Google o meglio USA di questa settimana. Impossibile che i nostri lettori si siano persi la vicenda hi-tech ma è giusto ricordare come il governo Trump abbia spinto le aziende statunitensi a non collaborare più con la società asiatica senza le dovute autorizzazioni e dunque sia stato messo inilsoftware Android dei dispositivi sia Huawei appunto ma anche Honor (considerando pure la proroga poi arrivata fino al prossimo agosto).Nonostante laincertezza degli ultimi giorni e con un po' di stupore, a dire la verità, oggi è possibile commentare il passo definitivo verso l'aggiornamento EMUI 9.1 del device Honor 8X Max: si tratta di un tablet di fascia media del produttore appunto ma ...

Linkiesta : In fuga dall'Italia non ci sono solo giovani eccellenze in ogni campo ma anche una massa 'invisibile' di persone ch… - Andryzenatti : RT @OptiMagazine: Fuga ogni dubbio l'aggiornamento dell'#Honor8XMax: alla grande il supporto con la beta EMUI 9.1 - OptiMagazine : Fuga ogni dubbio l'aggiornamento dell'#Honor8XMax: alla grande il supporto con la beta EMUI 9.1… -