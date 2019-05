Verissimo | il crollo emotivo di Pamela Prati | il finto sms di Mark Caltagirone che la

liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) "Adesso è primavera". Questo messaggio di, che però non esiste, fa crollaredurante, in onda su Canale 5. La showgirl a Silvia Toffanin finalmente dice la verità (la sua) e crolla quando ricorda i momenti di tenerezza quando credeva ancora che, che

infoitcultura : Il crollo di Pamela Prati in lacrime a Verissimo: 'Sono stata plagiata' - cisonom : Verissimo, il crollo di Pamela Prati: 'Mark Caltagirone non esiste', addio matrimonio - - cisonom : Verissimo, il crollo di Pamela Prati: 'Mark Caltagirone non esiste', addio matrimonio - Libero Quotidiano -