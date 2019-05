Ubisoft | è giunto il momento di far ritornare Splinter Cell - editoriale

eurogamer

(Di sabato 25 maggio 2019) Tre puntini. Soltanto tre piccoli punti verdi, che formano ordinatamente una piramide. Oh, quanto ho aspettato che, durante un evento, le luci si attenuassero e sbucassero dallo schermo quei tre puntini accompagnati dal tipico ronzio di qualche improbabile strumento tecnologico che si attiva. Caro, ma dove diamine sei finito? Sono passati, nel caso non ve lo ricordaste, sei anni dall'ultima uscita di Sam Fisher, con il brillante Blacklist, a sua volta una sorta di correzione di rotta a seguito dell'uscita di Conviction nel 2010, che a sua volta era stato un reboot del reboot che non aveva mai davvero visto la luce del giorno, visto che il concept di Conviction è stato risistemato lungo il percorso. Con una storia così travagliata, forse non è un caso chesia sparito per così tanto tempo. Eppure, nonostanti tutti i problemi, e ce ne sono parecchi, ho adorato ...