Napoli | senti Quagliarella | “Ci andrei a piedi”

Kiss Kiss Napoli – De Magistris : “Sono Sarrista e tifoso - da tale ci sarebbe un risentimento particolare” : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del futuro di Maurizio Sarri e il suo possibile approdo alla Juventus : “Sarri alla Juve è una cosa che mi mette in difficoltà. Io sono per ‘Sarrismo e rivoluzione’, mi dispiacerebbe vederlo alla Juventus. Ma è ovvio che ragionando da professionista non avrei nulla da dire, allenare è il suo mestiere. Ma da tifoso ne risentirei, ...

Bologna - Mihajlovic determinato : “Col Napoli concentrati e motivati a vincere per : record di punti e decimo posto. Gli assenti…” : La conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Napoli. Ecco quanto riportato da TuttoBolognaweb.it. Il mister inizia con un ringraziamento – “Volevo ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte, dai magazzinieri allo staff tecnico che fanno un lavoro incredibile. Ringrazio soprattutto la gente ...

Napoli : Ounas - Insigne e Mertens assenti contro la Spal : Ounas, Insigne e Mertens non prenderanno parte alla gara tra Napoli e Spal di domani alle ore 18: i dettagli Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le pesanti assenze di Ounas, Insigne e Mertens in vista della gara di domani alle 18 contro la Spal. “Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Spal a Ferrara per la 36esima giornata di Serie A in programma domani ...

Napoli - ti serve un regista - l’assenza di Marek si è fatta sentire : Hamsik, chi era costui? Ci ha “lasciato” il 14 febbraio del 2019 destinazione Cina. Su di lui Carletto Ancelotti ha costruito un’idea di gioco. Ricordate? L’intuizione a Dimaro. La prima nell’amichevole con il Chievo. Chi ha assistito a Napoli-Chievo allora, scriveva il Napolista, si è accorto di una cosa, o meglio di una differenza rispetto al passato. La squadra di Ancelotti sta diventando di Ancelotti partendo da ...

Caravaggio-Napoli : due sentimenti appassionati - ribelli al modo di pensare canonico : di Adriana Dragoni È noto al pubblico come quello dei quadri scuri. Perché Caravaggio è un pittore che dipinge il buio. Il buio del dubbio, del peccato, del rimorso e anche quello delle strade che ...

Juve - senti un po’ : “Sì - il Napoli può riaprire il campionato” : Secondo quanto riportato da Giancarlo Padovan, noto giornalista ed ex direttore di “TuttoSport“, ai microfoni di “SportItalia“, il Napoli potrebbe riaprire la corsa scudetto in caso di doppio passo falso bianconero nei prossimi match contro Cagliari e Milan. Una convinzione piuttosto complicata, ma che il giornalista spiega così: “La Juventus di Ancelotti perse un campionato […] More

Juve - senti un pò : “Sì - il Napoli può riaprire il campionato” : Secondo quanto riportato da Giancarlo Padovan, noto giornalista ed ex direttore di “TuttoSport“, ai microfoni di “SportItalia“, il Napoli potrebbe riaprire la corsa scudetto in caso di doppio passo falso bianconero nei prossimi match contro Cagliari e Milan. Una convinzione piuttosto complicata, ma che il giornalista spiega così: “La Juventus di Ancelotti perse un campionato […] More

La Gazzetta : “Il Napoli ricerca verticalità e bellezza - anche con tanti assenti” : Il Napoli ha varieta` di opzioni tecni­che Ecco un passaggio dell’analisi della Gazzetta su Roma-Napoli 1-4, ovviamente il focus è sulla crisi della Roma apparsa davvero una squadra allo sbando. Il Napoli ha varieta` di opzioni tecni­che, ben integra­te nel quadro tat­tico e fisicamente spumeggianti. Verdi, un assist e un gol, e Younes, al secondo centro consecutivo, ne sono l’esempio: anche se mancano Insigne, Albiol e Zielinski, ...

Ranieri : «Il Napoli ha meritato. Zaniolo non se l’è sentita - ringrazio chi ha stretto i denti e ha giocato» : Conferenza stampa di Claudio Ranieri «È normale che quando non giochi bene, i tifosi ci restino male. Poso dire: “nei momenti difficili, stateci ancora di più vicini”. Io non so come abbiamo fatto a pareggiare. Abbiamo preso due gol dopo pochi minuti a inizio dei tempi. È dura per una squadra riprendersi dopo mazzate così. Figuriamoci per noi che non stiamo bene». «Due ore prima della partita ho saputo che Zaniolo non era della partita. Ieri si ...

Roma e Napoli con molti assenti - gli scommettitori danno favoriti gli uomini di Ancelotti : I tornei calcistici al momento sono in pausa per dare spazio alle Nazionali, ma i club hanno continuato a lavorare a ranghi ridotti in vista dei prossimi impegni di campionato e coppe. Domenica all'Olimpico c'è l'attesa sfida Roma - Napoli, con i giallorossi che hanno bisogno di punti per non perdere contatto dalla zona Champions League. Questa mattina a Trigoria si sono ritrovati in campo tutti gli uomini liberi dagli impegni con le Nazionali e ...