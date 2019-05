Sesso | gli italiani non hanno più tabù

Il Sesso degli italiani : ecco la radiografia dettagliata della vita privata delle coppie e dei single : Più frequente, più vario, con più partner: ecco il sesso degli italiani. Oggi la gamma delle pratiche sessuali degli italiani di 18-40 anni è molto articolata. L’80,7% fa sesso orale, il 67% pratica la masturbazione reciproca, il 46,9% usa un linguaggio osceno durante i rapporti, il 33,1% pratica il sesso anale, il 24,4% usa oggetti, cibi o bevande per giochi erotici, il 16,5% scatta foto o registra video durante i rapporti, il 16,5% ...

Puglia - asSessore Pd sostiene Lega alle Europee : pronta mozione di sfiducia di tutto il gruppo consigliare democratico : Una mozione di sfiducia contro l’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, a firma dei consiglieri del Pd e di Leu, è già pronta. La maggioranza pugliese va allo scontro contro Di Gioia, che nei giorni scorsi ha dichiarato di sostenere alle Europee del prossimo 26 maggio il candidato leghista Massimo Casanova. Una dichiarazione che nei fatti non ha sortito alcuna conseguenza: l’assessore continua indisturbato a fare campagna ...

Sesso al primo appuntamento : gli uomini a cui sembra interessi meno - lo fanno di più : Lo cantava Ferradini a inizi anni Ottanta: “Chi meno ama è più forte, si sa”. Lo ribadiva la Nannini con il suo bello che faceva il paio con impossibile nel 1986. Lo confermava mia nonna (e chissà quanti prima di lei!), che mi diceva (da) sempre: “In amor vince chi fugge”. Pare che non sia solo questione di saggezza popolare: in amore, o comunque al primo approccio, dimostrare disinteresse e distacco sembrerebbe, a sorpresa, un buon punto di ...

Jack Ma ai dipendenti : «Fate più Sesso - lavorerete meglio» : «Fate sesso, ne gioveranno la vita privata e lavorativa». Il miliardario cinese Jack Ma, patron di Alibaba, ha esortato i suoi dipendenti ad accrescere la soddisfazione della vita sessuale per ottenere un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro. Nell'ambito della festa nuziale del 10 maggio per le coppie formatesi nell'ambito lavorativo di Alibaba, ai suoi dipendenti vestiti in rosso cerimonia Ma ha detto: «Nella ...

Internazionali d’Italia 2019 : la pioggia stravolge il programma. Cosa accade per i posSessori dei biglietti? Le varie possibilità per il pubblico : Giove Pluvio ha dato libero sfogo a tutto il proprio talento quest’oggi a Roma e gli organizzatori degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis si sono trovati ad affrontare una situazione che è un inedito. Si è presa la decisione di rinviare a domani l’intera sessione, con i match dello svizzero Roger Federer, dello spagnolo Rafael Nadal, del serbo Novak Djokovic e dei nostri Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner tra ...

Sciopero del Sesso contro gli antiabortisti : davvero pensate che basti? : Donald Trump è sostenuto da molti antiabortisti. Di quelli fanatici, alcuni dei quali si spingerebbero a uccidere medici e senatrici pro-choice. Gli Usa hanno interferito con la decisione dell’Onu di condannare lo stupro come atto di guerra e di pulizia etnica. La decisione parla anche di aborto e gli Usa sono riusciti a opporre un proprio ricatto. Sì alla lotta contro lo stupro guerrafondaio, purché di aborto si parli poco. Delle tendenze ...

Jack Ma ai dipendenti Alibaba : "Fate più Sesso per lavorare meglio" : Fare più sesso per ottenere migliori prestazioni sul lavoro: a sostenere la bontà di questa ricetta è Jack Ma, il fondatore del gigante dell’e-commerce cinese Alibaba. L’imprenditore ha pronunciato il suo discorso durante una cerimonia di gruppo in cui si sono sposate decine di coppie di dipendenti Alibaba. Lo riporta il Daily Mail.Jack Ma ha esposto la sua teoria “669”, ossia: “Fate sesso sei ...