ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019)per l’allenatore del, Maurizioin un’intervista a TalkSportledi mercato che lo volevano come candidato sulla panchina della Juventus e conferma la sua permanenza a Londra. Mentre solo poche settimane fa aveva dato l’idea di essere pronto a salutare la società inglese “Dopo la Champions, vorrei andar via”, oggi ha ritrattato «qui. Oggi per me ilè il miglior club al mondo grazie anche alle sue strutture» Una dichiarazione che appare una chiara chiusura alleche insistevano per una sua candidatura alla successione di Allegri. Eppure leci sono e sono insistenti circa la sua partenza da Londra, ma il tecnico argentino ha insistito parlando del futuro in chiave«Ora si tratta di finire la Champions League e poi parlerò con Daniel Levy (il presidente del club) per capire ...

SSCNapoliNews : Pochettino fa retromarcia «Voglio restare al Tottenham» e spegne le voci di un passaggio alla Juve - napolista : #Pochettino fa retromarcia «Voglio restare al #Tottenham» e spegne le voci di un passaggio alla #Juve In un’intervi… - DadoRagnonero : RT @Marco562017: @StanisLaRochele Ha confermato Guardiola secondo le sue fonti, la Juve ci parla da 3 mesi e non perde tutto questo tempo s… -