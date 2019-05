Giro | Nibali | ‘Sono stufo di Roglic | posso fargli vedere la mia bacheca dei trofei’

Blastingnews

(Di venerdì 24 maggio 2019) È arrivato finalmente il momento della sfida diretta tra Vincenzoe Primoz, i due corridori più attesi di questod’Italia dopo il ritiro di Tom Dumoulin. Nel primo vero tappone di montagna, quello che oggi ha portato la corsa a Ceresole Reale – Lago Serrù, è stata però più una guerra di nervi e di sguardi che una sfida a suon di scatti e contro scatti. I due favoriti al successo finale di questosi sono marcati stretti conche è sembrato voler far uscire il rivale dal suo schema puramente difensivo.: ‘Io non devo dimostrare nulla’hanno rallentato sulla salita finale di Ceresole Reale, lasciando scappare Carapaz e Majka senza reagire, dopo che già Landa se ne era andato da diversi chilometri accumulando un buon vantaggio. I leader del Team Bahrain e della Jumbo Visma si sono controllati, guardati, studiati in una guerra di nervi ...

