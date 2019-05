Deborah | Pamela e la ragazza madre di Rogoredo | tre giovani donne lasciate sole

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Ho sempre provato una sorta di imbarazzo quando ho sentito uomini dichiararsi femministi. Pur condividendo istanze e lotte ho sempre pensato – e ancora penso – che appartengano a un territorio di rivendicazione esclusivo, che richieda al maschio riconoscimento e impegno, ma gli suggerisca anche di non mettervi il il suo piede invadente e storicamente inopportuno. Insomma almeno nella rivendicazione dei diritti, si riconosca alla donna la prerogativa di fare a meno di noi, che di quei diritti siamo spesso nemici. A noi il compito di ascoltare e provvedere, per quanto ci compete. Questa volta – però – un poco femminista voglio esserlo, perché le cronache recenti offrono uno spunto di riflessione importante, al quale – da maschio – non voglio sfuggire. Quello che più mi ha colpito in questo senso è in realtà il caso di cronaca meno considerato. Unaeroinomane ha ...

