Uomini e Donne | le scelte dei tronisti saranno in diretta

davidemaggio

(Di giovedì 23 maggio 2019) Andrea Zelletta Idistanno per fare la loro scelta, in maniera però ‘diversa’ dal solito. O meglio, diversa per tanti spettatori del programma. Come DavideMaggio.it anticipato non ci sarà nessuna prima serata, come avvenuto lo scorso inverno, ma è in arrivo un’azzeccata novità. Lediavverranno in. In molti, nel corso di questi giorni, si erano chiesti se ledei protagonisti del dating show di Maria De Filippi fossero già state registrate, vista l’imminente conclusione della trasmissione e il divario che solitamente intercorre tra le puntate registrate e le puntate in onda. Per fugare ogni dubbio è intervenuta l’autrice Raffaella Mennoia che, prima ha confermato la presenza delle ville, e poi ha annunciato la ghiotta novità: “Lo so che adesso tanti blog si uccideranno perché non potranno ...

matteosalvinimi : #Salvini: reati in calo nell’ultimo anno. Merito delle Forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno ha il compito di… - matteosalvinimi : #Salvini: Quest’anno grazie ai minori sbarchi usiamo 400milioni di euro per assumere donne e uomini delle Forze del… - matteosalvinimi : Grazie alla professionalità di donne e uomini in divisa. Serve approvare #DecretoSicurezzaBis, che tra le altre cos… -