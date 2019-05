Serie D | abbinamenti | date e orari della Poule Scudetto

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il programmafase finale” che assegnerà il titolo di Campione d’Italia diD, per la stagione sportiva 2018/19. Pubblicati quindi gli, lee gli, mentre restano da definire gli impianti che saranno coinvolti. Le sfide per conquistare il tricolore di categoria, in gara unica, sono state programmate a partire da venerdì 31 maggio con le due semifinali e domenica 2 giugno, giornofinalissima. La prima semifinale si disputerà alle ore 15.30 e vedrà scendere in campo Cesena e Lecco. Alle 18 sarà invece la volta di Avellino – Pergolettese. Le due squadre che si aggiudicheranno il pass per la finale si affronteranno, per l’ultimo atto, domenica 2 giugno alle ore 16.CESENA-LECCO (31 MAGGIO ORE 15,30) AVELLINO-PERGOLETTESE (31 MAGGIO ...

