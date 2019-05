Pavia | 15enne picchiato in classe dai compagni | rischia di perdere un occhio

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato in una scuola di, precisamente presso l'Itis "Cardano", dove unha subito un atto di bullismo da parte di uno deidi. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il giovane, le cui generalità non sono state diffuse, è stato sbattuto di testa contro un banco, riportando una seria ferita ad un. Al momento la prognosi resta di 20 giorni, ma non è sicuro se potrà riprendere completamente la vista. Questo lo si saprà solamente nelle prossime settimane, quando il ragazzo si sottoporrà alle visite specialistiche. La vicenda ha sconvolto tutto il personale scolastico e i docenti. Nessuno si aspettava infatti che proprio in questo istituto scolastico si sarebbe verificato un fatto così grave. La mamma della vittima: 'Vessazioni continue dall'inizio dell'anno' A quanto sembra il giovane non era la prima ...

