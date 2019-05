Mettere un freno all’asma si può | anche in Calabria la 3ª edizione della “ASMAZEROweek”

Difficoltà a respirare - tosse - senso di oppressione al torace : Mettere un freno all’asma si può : “Vivevo le mie giornate intrappolato nella paura che quell’ospite indesiderato bussasse alla mia porta. Tutte le volte la fame d’aria mi coglieva impreparato e temevo che quello potesse essere il mio ultimo respiro”. Oggi Sergio non ha più paura di rimanere a corto d’aria a causa dell’asma, una malattia cronica delle vie respiratorie che, se non controllata adeguatamente, può portare a importanti conseguenze. È per questo che prende il via ...