Grande Fratello 16 | Gennaro Lillio parla di suo padre | Se sei una persona che

blogo

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il giovane napoletano torna are della lettera inviata da suoe ricevuta durante la puntata deltrasmessa lunedì. L'uomo non vede suo figlio da 27 anni, il concorrente aveva rivelato ciò che sarebbe accaduto in un lungo confessionale: Miomi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e quindi non è venuto più. Si è rifatto un’altra famiglia, so che ha anche dei figli. Io dai 3 anni fino ad oggi non ho mai più avuto notizie di lui Giuseppe (questo il nome del papà di) ha deciso di farsi vivo esprimendo il desiderio di rimettere le cose al proprio posto: "Le tue parole non corrispondono alla verità o comunque si tratta di una verità parziale di cui tu stesso non sei a conoscenza". L'uomo vorrebbe risolvere la situazione ma ...

QuiMediaset_it : L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa… - trash_italiano : Io amo Iva Zanicchi, che quest'anno è andata a Tu Sì Que Vales, Domenica In, Domenica Live, Maurizio Costanzo Show,… - davidemaggio : #ElianaMichelazzo domani al Grande Fratello #GF16 Mediaset fermi anche la sola ospitata dell'agente per conoscere… -