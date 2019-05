Movimenti nel micromondo | le particelle sembrano seguire dei binari invisibili

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un piano inclinato, una superficie e delle minuscole palline che vi scivolano sopra in modo imprevisto, come seguendo dei solchi, veri e propri ‘energetici’ che si creano grazie alla particolarità del contatto tra le due superfici. Laggiù nel, lì dove le dimensioni raggiungono il milionesimo di metro, in specifiche condizioni possono accadere cose assai interessanti, le cui applicazioni pratiche potrebbero espandersi fino al campo delle nanotecnologie. A raccontarlo è un nuovo studio pubblicato su Nature Physics, svolto nella sua parte teorica dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste (Sissa), l’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom) e l’Università di Milano. Le osservazioni sperimentali sono state svolte invece dall’Università di Costanza. Tra teoria ed esperimento, ecco perché si muovono ...

