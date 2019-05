Retata della Guardia di Finanza | 18 persone in manette | 100 kg droga e 6 di esplosivo

romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2019) Roma – I militari del Comando provincialedidi Roma stanno eseguendo nel Lazio e in Calabria un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del locale Tribunale nei confronti di 18, appartenenti a un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base nel quartiere di MontespaccatoCapitale. Nel corso delle indagini, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, le Fiamme Gialle hanno arrestato in flagranza 7 soggetti tra corrieri e fiancheggiatori e sequestrato, complessivamente, oltre 100 kg di cocaina, circa 143 kg di hashish, un laboratorio clandestino, nonche’ un vero e proprio “arsenale” in cui hanno rinvenuto 20 armi da fuoco, 6 kg die 5 detonatori. Lo comunica in una nota il Comando Generaledi. L'articolo...

