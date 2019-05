Marcheno | giallo Bozzoli | l' ex fidanzata di Alex | ' Giacomo voleva uccidere lo zio'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Il procuratore generale di Brescia Pierluigi Maria Dell'Osso ne è convinto: Marioè stato ucciso. L'imprenditore cinquantenne titolare di una fonderia a(in provincia di Brescia) ha fatto perdere le sue tracce la sera dell'8 ottobre 2015 e ora i suoi nipoti(figli del fratello Adelio) sono accusati di omicidio volontario premeditato e distruzione di cadavere. Dagli atti emergerebbe anche una testimonianza incredibile. L'exdi, Jessica, avrebbe infatti dichiarato chepensava dilo zio. Ucciso per odio e soldi Il Pg Dell'Osso, nella conferenza stampa di oggi, ha spiegato che, durante le indagini durate 3 anni e mezzo, non è mai emerso alcun elemento che potesse fare ipotizzare che Mariofosse ancora in vita. Di conseguenza, l'imprenditore è stato ucciso. Con ogni probabilità per interessi economici, acuiti da una ...

