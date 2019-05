Khedira ed il saluto ad Allegri | “adesso con chi farò battute su Mandzukic?”

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Samie Massimilianoa quanto pare erano soliti prendere in giro il compagno bianconero Mandzukic “È stato un viaggio incredibile, quelli degli ultimi quattro anni. Pieno di gioia e successi.non solo sei un allenatore fantastico, ma anche una persona e un carattere incredibile. È stato bello divertirsi con te e faresu Mandzukic“. Samiha scelto la via dell’ironia per salutare Massimiliano, in procinto di lasciare la Juventus a fine stagione. Dopo tanti successi al fianco del tecnico,ha voluto salutarlo, prendendo un po’ in giro Mandzukic.L'articoloed ilad: “adesso con chisu Mandzukic?” SPORTFAIR.

