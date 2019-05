Incendio in una sede della polizia locale nel Modenese - due morti : Incendio in una sede della polizia locale nel Modenese, due morti È accaduto a Mirandola. Due i feriti gravi e 17 gli intossicati. Individuato un presunto responsabile Parole chiave: digitall mirandola ...

Pescara - Incendio in una clinica privata : due pazienti morti carbonizzati : Le due vittime, non deambulanti, sono state avvolte dalle fiamme mentre una terza persona si è salvata grazie all'intervento del personale sanitario

Pescara - Incendio in una clinica privata : due pazienti morti carbonizzati : L'incendio si è sviluppato ieri sera, lunedì 20 maggio, in una struttura del complesso sanitario “Villa Serena” di Città Sant’Angelo. Le due vittime, non deambulanti, sono state avvolte dalle fiamme.Continua a leggere

Morti due ricoverati nell'Incendio di una clinica a Città Sant'Angelo : Almeno due vittime nell'incendio che si è sviluppato in una struttura del complesso sanitario Villa Serena di Città Sant'Angelo, a Pescara. Secondo le prime informazioni...

Bologna - Incendio in appartamento - muore una donna di 87 anni : La donna, di 87 anni, è morta asfissiata nella sua casa andata a fuoco per cause accidentali.Continua a leggere

Due amanti - lei lo lascia - lui la ricatta - mi devi pagare una buonuscita o ti Incendio la casa : Lei, professionista di 50 anni che vive in Lombardia, ha deciso di porre fine alla relazione che andava avanti da tempo. E l’uomo, 47 anni, mediatore culturale di nazionalità nigeriana e anche lui residente fuori Genova, le ha chiesto 4.500 euro, per uscire dalla sua vita. Quando lei ha rifiutato di pagare quella cifra, lui ha minacciato di distruggere la sua abitazione. A quel punto però, sono intervenuti i carabinieri del nucleo ...

Imola - Incendio in una palazzina : quattro persone intossicate e 10 famiglie evacuate : L'incendio è divampato in una palazzina a Imola: secondo quanto si apprende è partito da un appartamento al primo piano per cause ancora da chiarire. Al momento si esclude l'origine dolosa.Continua a leggere

Incendio a bordo - jet costretto ad atterraggio d'emergenza a Mosca : una vittima Il video : le fiamme in pista : Il velivolo era diretto dalla capitale russa a Murmansk. I 78 passeggeri a bordo sono stati evacuati

Incendio in un boschetto - distrutti camper e una casetta : Gavorrano, Grosseto,, 3 maggio 2019 - Un Incendio è scoppiato in un boschetto a Ravi , nel comune di Gavorrano . Nell'area si trovavano un camper, un semirimorchio e un modulo abitativo, che sono ...

Incendio in un condominio - soccorsa una donna : Ieri sera, intorno a mezzanotte, è divampato un Incendio in un condominio di via Puccini. Le fiamme sono divampate da un locale adibito ad autoclave posto nell'autorimessa. Il fumo in poco tempo ha ...

Incendio in una stalla - morte 250 mucche : MODENA, 27 APR - Secondo una prima stima sono 250 le mucche morte in un Incendio divampato intorno alle 12 all'interno di un'azienda agricola a Monzone di Pavullo, sull'Appennino modenese. I vigili ...

Incendio su una nave Msc nel porto di Gioia Tauro : evacuate le persone a bordo : Un Incendio si è sviluppato questa mattina all’interno di una nave Msc ormeggiata nel porto di Gioia Tauro. Le fiamme hanno interessato la nave container, partendo da una cabina, forse partite da una utenza elettrica. Sul posto, dopo un primo intervento del personale a bordo della nave, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Gioia Tauro e Palmi. Un componente dell’equipaggio è stato soccorso e trasportato in ...

Roma - «Incendio doloso» in una discarica abusiva. Raggi : «Siamo sotto attacco» : Fiamme alte, colonna di fumo e un odore acre che ha reso per ore l'aria irrespirabile. Un vasto incendio è divampato la sera di giovedì 25 aprile nell'area Est di Roma in una discarica a cielo aperto ...

Incendio discarica Roma - nella Capitale oltre 100 sono abusive : al Collatino da mesi si aspettava una bonifica : Ci sono oltre 100 discariche abusive di varie dimensioni in tutta Roma. E ogni giorno almeno 300 tonnellate di rifiuti finiscono “in strada”, ovvero nei campi abbandonati, sotto ai cavalcavia, in aree private lasciate incustodite, vicino ai campi rom. Numeri ai quali l’Ama ormai non riesce a fare più fronte da sola. Questo solo all’interno del Comune capitolino. Perché poi andrebbero monitorate anche le situazioni poco fuori i confini ...