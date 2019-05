Grande Fratello | la rivelazione choc di Barbara D’Urso | “Anch’io ho avuto un Mark

Ascolti Tv Lunedì 20 maggio ascolti Grande Fratello : ascolti Lunedì 20 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Il commissario Montalbano – Rai 1 – milioni e %Grande Fratello – Canale 5 – milioni e %A sud di Made in Sud – Rai 2 – milioni e %Report – Rai 3 – milioni e %Rogue One A Star Wars Story – Italia 1 – milioni e %Quarta Repubblica – Rete 4 – mila e %I 4 Figli di Katie Elder – La7 – mila e ...

Grande Fratello - resoconto del 20 maggio : Francesca scopre il tradimento - fuori Gaetano : La settima puntata del Grande Fratello 16 è andata in onda ieri 20 maggio su Canale 5, riservando siparietti trash, litigi e qualche amara sorpresa. Protagonista indiscussa della serata è stata Francesca De Andrè, che in un percorso a tappe ha appreso le ultime novità riguardanti il suo fidanzato Giorgio. Ad una settimana esatta dal loro incontro, lui ha posto fine alla relazione, dopo essere stato sorpreso in buona compagnia dal settimanale ...

Grande Fratello 16 - Kiko Nalli riceve dei videomessaggi dai suoi figli (VIDEO) : Durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 non solo tante lacrime come quelle di Francesca de Andrè ma anche sorrisi per Kiko Nalli. Dopo aver espresso il desiderio di avere dei segnali dai suoi figli (avuti con Tina Cipollari) questa sera è stato accontentato.Così ecco in un unico videomessaggio per lui Mattias, Francesco e Gianluca nella quale esprimono tutto il loro appoggio al padre ancora recluso nella casa più spiata ...

Grande Fratello 2019 : Eliana Michelazzo dà forfait alla d’Urso : Eliana Michelazzo non si presenta in studio al GF 16: Barbara d’Urso spiega perchè Ieri sono circolate on line le prime anticipazioni su ciò che ha detto Eliana Michelazzo in un’intervista che verrà mandata in onda a Live. In tale circostanza quest’ultima ha confessato che Caltagirone non esisterebbe, chiedendo di poter entrare nalla casa del Grande Fratello per isolarsi da questo clamore mediatico. E stasera Eliana Michelazzo ...

Eliana Michelazzo non si presenta al Grande Fratello : la sua richiesta non è stata accettata : Eliana Michelazzo non entrerà al Grande Fratello 16 Niente Grande Fratello per Eliana Michelazzo. Barbara d’Urso, nel corso della settima puntata del reality show, ha chiarito che Mediaset non ha mai preso in considerazione la richiesta dell’agente. La conduttrice voleva dare l’annuncio alla presenza di Eliana ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preferito […] L'articolo Eliana Michelazzo non si presenta al ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali riabbraccia sua madre : "Dietro questa corazza - c'è un cuore grande" : Valentina Vignali, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello 16, ha avuto la possibilità di incontrare e riabbracciare sua madre Cristina.All'interno della casa di Cinecittà, la cestista e social influencer ha parlato spesso del rapporto conflittuale con i suoi genitori. Le parole della Vignali che il pubblico ha ascoltato sono state le seguenti: "Con i miei, non ci vado molto d'accordo. Quando vado a casa dai miei, questi ...

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio litiga con Francesca De André : "Sei una pazza totale! Non sei normale!" (Video) : Cristiano Malgioglio, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello 16, ha discusso animatamente (eufemismo generoso...) con Francesca De André, una delle concorrenti di quest'edizione del reality show di Canale 5.Uno degli obiettivi per questa puntata di Barbara D'Urso, infatti, era quello di far chiarire Malgioglio e la De André dopo uno scambio di battute particolarmente acceso avvenuto durante la scorsa settimana.prosegui la ...

Grande Fratello 16 : la sorpresa per Serena Rutelli - l'incontro con il fidanzato : Per Serena Rutelli il percorso nella casa del Grande Fratello 16 è stato caratterizzato soprattutto dalla sua madre biologica che ha provato a ricercarla senza però un ricongiungimento e dal Fratello maggiore Gaetano che dopo anni le ha scritto una lettera con il desiderio di ritrovarsi al termine della sua esperienza nel reality show.Recentemente quest'ultimo è stato ospitato anche a Live non è la d'Urso nella quale ha espresso belle ...

Lite furiosa tra Malgioglio e Francesca De André al Grande Fratello : Perché Francesca De André e Cristiano Malgioglio hanno litigato al Grande Fratello 16 Serata complicata al Grande Fratello 16 per Francesca De André. Dopo aver scoperto del tradimento del fidanzato Giorgio e aver bisticciato di nuovo con Martina, l’opinionista di Barbara d’Urso ha avuto una Lite furiosa con Cristiano Malgioglio. Tutto è partito la scorsa […] L'articolo Lite furiosa tra Malgioglio e Francesca De André al Grande ...

Grande Fratello 16 - Barbara d'Urso sgrida chi insinua sui risultati del televoto : "Non consento a nessuno di fare battutine" : Al Grande Fratello si sa, nulla passa inosservato, neppure quando i concorrenti si lasciano andare a commenti inerenti al meccanismo del gioco che in certe occasioni diventano persino scomodi. E' il caso di Valentina Vignali e Gaetano Arena che qualche giorno fa durante una conversazione hanno azzardato delle insinuazioni piuttosto forti nei confronti del televoto:"Ma secondo te il Grande Fratello non nessun potere decisionale, in nessuna ...