Classifica Moto2 Mondiale 2019 | graduatoria | punti e distacchi Lorenzo Baldassarri resta

oasport

(Di martedì 21 maggio 2019) Di seguito ladeldopo cinque prove.GENERALEITA 75 2 77 LUTHI Thomas SWI 68 3 11 4 NAVARRO Jorge SPA 64 4 14 3 MARQUEZ Alex SPA 61 5 19 5 SCHROTTER Marcel GER 56 6 32 13 FERNANDEZ Augusto SPA 43 7 37 5 GARDNER Rem y AUS 38 8 37 0 BINDER Brad RSA 38 9 37 0 MARINI Luca ITA 38 10 40 3 BASTIANINI Enea ITA 35 11 48 8 VIERGE Xavi SPA 27 12 49 1 LECUONA Iker SPA 26 13 53 4 NAGASHIMA Tetsuta JPN 22 14 56 3 LOWES Sam GBR 19 15 59 3 LOCATELLI Andrea ITA 16 16 62 3 PASINI Mattia ITA 13 17 62 0 BULEGA Nicolo ITA 13 18 62 0 DI GIANNANTONIO Fabi ITA 13 19 67 5 CORSI Simone ITA 8 20 69 2 CHANTRA Somkiat THA 6 21 70 1 BENDSNEYDER Bo NED 5 22 70 0 AEGERTER Dominique SWI 5 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

SkySportMotoGP : RT @SkyRacingTeam: ?? Weekend difficile per la Moto2, ma entrambi i piloti guadagnano punti per la classifica. ? Archiviata la gara francese… - SkySport : RT @SkyRacingTeam: ?? Weekend difficile per la Moto2, ma entrambi i piloti guadagnano punti per la classifica. ? Archiviata la gara francese… - FRISEEMYRIAM : RT @SkyRacingTeam: ?? Weekend difficile per la Moto2, ma entrambi i piloti guadagnano punti per la classifica. ? Archiviata la gara francese… -